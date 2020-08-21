Расшифровываем, как дата свадьбы влияет на ваш брак

Не зря люди стараются выбрать красивую дату для свадьбы. Число, в которое мужчина и женщина скрепляют свои отношения узами брака, имеет огромную силу и может влиять на любовь. О том, как именно, рассказывает портал dailyhoro.ru.

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Дата заключения брака, конечно же, очень важна, но существует огромное количество других примет на свадьбу. Помните о них, чтобы самый важный шаг в вашей жизни принес только удовлетворение и счастье.

Как узнать, насколько благоприятна дата вашей свадьбы

Самые благоприятные дни для свадьбы — это зеркальные даты: 01.01, 02.02, 03.03 и так далее до 12.12. Это дни силы, в которые энергия чисел максимально стабильна и благоприятна. Именно поэтому выбирать такие даты очень полезно для будущего брака. Такие отношения будут с более высокой вероятностью развиваться в правильном направлении вне зависимости от внешних факторов.

Появляется вполне разумный вопрос о том, что же делать, если дата свадьбы не зеркальная. В таком случае вам необходимо сделать простейшие расчеты, а потом расшифровать полученное число.

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Для примера возьмем дату 26.07.2017. Сначала необходимо сложить все цифры вместе, чтобы получилось число от 1 до 9: 2 + 6 + 0 + 7 + 2 + 0 + 1 + 7 = 25. Складываем до тех пор, пока не получим число из нужного диапазона: 2 + 5 = 7. Число брака Семерка. Осталось лишь расшифровать его.