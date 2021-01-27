Расслабляет и возбуждает. Сексолог опубликовал карту эрогенных зон женщины

Многие мужчины слишком сконцентрированы на том, что находится под нижним бельем, не обращая внимания на другие части тела. Однако если этот фокус изменить, то удастся не только повысить уровень возбуждения женщины, но и самим получить гораздо больше удовольствия от секса. О самых чувствительных областях на женском теле в своем блоге в Instagram рассказывает сексолог Анеля Сыикова.

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Лицо



Положите голову любимой к себе на колено и помассируйте пальцами область над бровями. Напряжение часто концентрируется в области лица, и, чтобы она расслабилась и была готова получать удовольствие, это напряжение нужно снять. Также вы можете прикасаться к ее губам — это очень возбуждает и раскрепощает.

Уши

Прикосновения к ушам — это путь к возбуждению, причем как к на физическом, так и на психологическом уровне.

Слегка помассируйте край уха между большим и указательным пальцем, обнимая ее голову другой рукой.

Кстати, вопреки рассказам многих пикаперов, мочка уха абсолютно нечувствительна, так что можете обойти ее вниманием.

Кроме того, вы можете прикоснуться кончиком носа к ее уху. Девушек возбуждает, когда они чувствуют дыхание мужчины.

Шея

Если женщина почувствует на шее прикосновение ваших губ, это заведет ее с полоборота. Дело в том, что на ее шее со стороны подбородка довольно тонкая кожа. Нервные окончания и мелкие сосуды там гораздо ближе, чем, скажем, на затылке. Если вы будете достаточно деликатны с областью, на которую обычно распыляют парфюм, и ей не будет щекотно, — значит она допустила вас в одну из самых беззащитных зон своего тела. Для женщин это очень важно, чтобы расслабиться.

Губы

Поцелуй — это как вступительный экзамен. Если пройдете его успешно, получите доступ ко всему ее телу.

По вашему поцелую она может определить, насколько нежным вы можете быть с другими частями ее тела. Помимо этого, целуя ее, с помощью своих природных феромонов вы отправляете в ее гипоталамус гормональный коктейль, который отвечает за возбуждение.

Внутренняя сторона коленей

Многим женщинам становится щекотно, когда кто-то прикасается к этим областям, но стоит немного подождать, чтобы использовать эту эрогенную зону, как мощный инструмент для возбуждения. Попробуйте касаться кожи немного сильнее, что, задействуя механические нервные рецепторы под названием Тельце Пачини, слегка уменьшит ощущение щекотки.

Спина

Это классика. Помассируйте ее мышцы между лопатками и слегка погладьте вдоль позвоночника. Прикасайтесь пальцами к ее груди, одновременно массируя спину. Это позволит в том числе почувствовать вашу заботу. Вообще начинать игры в постели с массажа спины — самый популярный вариант прелюдии.

Ноги (от пальцев до бедер)

Голландские исследователи пришли к выводу, что ожидание прикосновений сильно стимулирует сексуальное возбуждение. Женщинам приятно думать о том, что вы будете делать дальше. Гладьте ее бедра, но не торопитесь прикасаться к главному. С каждым разом, когда ваша рука приближается к ее лобку, она будет возбуждаться все сильнее.

Погладьте тыльную сторону ее ладони и пальцы, делая это как можно мягче. Когда вы едва прикасаетесь к коже ее пальцев, чувствительные рецепторы воспринимают гораздо больше информации, чем если вы просто схватите за руку.

Предплечья

Внутренняя сторона руки от локтя до кисти очень чувствительна к температурам. Попробуйте лизнуть эту часть руки и слегка подуйте на нее, создавая эффект охлаждения. Кроме того, любой участок ее руки, где есть волосяные фолликулы, — очень чувствителен, если прикасаться к нему нежно. Просто погладьте пушок на ее руке, и по ее спине пойдут мурашки.

Грудь

Попробуйте прикоснуться к нижней и к внутренней частям груди, где расположены очень чувствительные участки кожи. Ваши прикосновения должны быть едва заметными. На сосках есть нервные окончания, которые ученые называют Тельцами Мейснера. Эти рецепторы способны адаптироваться к разной степени воздействия, слегка притупляя или усиливая ощущения. Чем дольше вы готовите сосок к прямому прикосновению, тем чувствительнее он становится.