Рецепт приготовления мужчины в постели, Или пять роковых женских ошибок

"Не любишь оральные ласки? Значит ты просто не умеешь готовить своего мужчину", — шутит в своем блоге в Instagram психолог, сексолог Анна Ясницкая. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.

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"Когда у нас недостаточно знаний в какой-то области, мы не понимаем ценность наших действий и не видим для себя выгоду, нам не хочется этого делать. А у некоторых даже появляется отвращение.

Какие у вас убеждения, так и складывается ваша жизнь. Если что-то дается очень сложно или не дается вообще, нужно найти и проработать негативные установки. Они могут быть повсюду: "Все мужчины изменяют", "Opaльные ласки — это грязно", "Чтобы зарабатывать, нужно пахать".

Но некоторые установки мы даже не осознаем. В прошлом какой-то мальчик сказал: "Уф, какая страшная родинка возле губы!", а сегодня вы не можете понять, почему так много тратите на тональные средства, работаете над принятием себя и ничего не получается. Вы просто так и не полюбили эту маленькую изюминку на своем теле.

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Как избавиться от негативной установки? Замените ее на позитивную! Перефразируйте утверждение так, как нужно вам. Например, негативную установку "Opaльные ласки делают только девушки легкого поведения" заменяем на позитивную "Даря мужчине оральное наслаждение, я проявляю к нему свою любовь и показываю, что принимаю его тело полностью".

В своей жизни люди наслаждаются кухнями разных стран мира. Мало кто откажется от вкусной пасты или морепродуктов. Почему же в своей интимной жизни довольствуются малым, так называемыми "блюдами быстрого приготовления"? А именно — лишь вaгинaльным видом близости. Почему-то хотят сделать все по-быстрому и разбежаться по разным углам. Но ведь существует масса способов получения удовольствия, например, opaльные ласки.

Фaлoc — это продолжатель рода и символ мужской силы. Он является культом с давних времен, начиная с неолита до нашего времени. Отпечаток этого культа оставлен во всем мире. Фaличecкиe изображения показывали безусловную силу, мощь и плодовитость мужчин.

Поэтому, девушки, данный вид ласк не является чем-то постыдным или унизительным. Наоборот, таким образом вы показываете всю свою любовь и уважение к мужчине. В процессе его обольщения вы доносите ему мысль, насколько он важен для вас и вы гордитесь быть рядом с таким мужчиной.

Кроме того, через оральные ласки вы в том числе можете реализовывать фетиши мужчины.

Вуайеризм. Мужчина располагается возле зеркала. Сядьте таким образом, чтобы он мог наблюдать за процессом, но сами при этом в зеркало не смотрите. У мужчины появится впечатление, что он подсматривает за другими людьми. Эта техника поднимает уровень адреналина и возбуждения в голове, а вы кажетесь ему еще более желанной, будто "не своя", а запретный плод очень сладок.

Добровольное подчинение. Мужчина стоит боком или лицом к зеркалу. Девушка стоит перед ним на коленях и во время оральной ласки держит руки за спиной, держа их в замке, создается впечатление, что она в наручниках, в повиновении. Если в повседневной жизни вы принимаете много решений, то эта техника позволит сбалансировать весы отношений и повысит уровень тестостерона у мужчины. Таким образом возвращается подавленная мужественность. Он увидит вас хрупкой, беззащитной и начнет еще больше брать на себя ответственность за вас.

Таких техник намного больше, но не все о них знают и применяют на практике.

Наиболее частые причины откладывания opaльного секса

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Не нравится вкус и запах спepмы

Я буду молчать и не рассказывать партнеру о том, что ему нужно поменять свое питание и принимать душ перед ласками.

Результат: накопленные негативные эмоции и претензии к партнеру.

Боюсь поранить его зубами

Буду продолжать жить в страхе сделать что-то, не начав менять свою жизнь.

Результат: скучная интимная жизнь, которая вскоре сойдет на нет.

Я не знаю техники, которые доставят ему удовольствие

Сижу и мечтаю, чтобы стать так та актриса из взрослого кино, но учиться не буду, потому что не смогу стать, как она.

Результат: сравнение себя с другими, которое приводит к неуверенности в себе и комплексам.

Стеснение, "а вдруг что-то не так"

Мысли о том, что ты делаешь неправильно или неприятно.

Результат: слишком много догадок без повода, отсутствие доверительной коммуникации.

Это унижение

Мнение о том, что приличные девочки так не делают.

Результат: идеализированный образ себя, нежелание сделать приятно своему партнеру. В следствии — ссоры, скандалы и слезы.

О чем важно знать

А теперь давайте приступим к необходимым знаниям, которые помогут подготовить мужчину к оральным ласкам.

Изучите его эрогенные точки



Если на кухне тысячи ингредиентов, это не значит, что вы даже по рецепту сможете приготовить блюдо от повара Мишлен. Так и с эрогенными зонами мужчины. Только зная, сколько их, как и где их нужно стимулировать, вы сможете освоить новые техники ласк.

Позаботьтесь о скольжении

Чем лучше скольжение, тем приятнее для него и легче для вас.

Звуки и взгляд

Хлюпанье и чмоканье, которое происходит от обилия слюны — это будто специи, которые придают процессу пикантности. Многие девушки их стесняются, но очень зря! А ваш взгляд — это особый инструмент.

Вносите новизну⠀

Однообразные возвратно-поступательные движения, как овсянка каждое утро — надоедают. В первую очередь вам самой, поэтому не ограничивайте себя в удовольствии.

Экспериментируйте

Из одних и тех же ингредиентов можно приготовить совершенно разные блюда.

Поиграйте с позами, эмоциями, техниками.

Пять женских ошибок в постели

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Многие женщины даже не задумываются, что делают в постели что-то не так. Эти 5 непростительных ошибок допускает большинство.

Однообразие

В начале отношений даже секс в миссионерской позе под одеялом с выключенным светом вызывает вау-эффект, но со временем это сильно надоедает. Если секс становится похожим на выполнение рутинных обязанностей, нужно бить тревогу. Старайтесь разнообразить сексуальную жизнь: купите комплект шикарного нижнего белья, займитесь любовью в необычном месте или выучите новые техники, которые не оставят его равнодушным.

Стеснение своего тела

Мужчина даже не обратит внимание на пару ваших складок и целлюлит, если вы будете вести себя уверенно. Мужчины считают более привлекательными не женщин с идеальным телом, а раскрепощенных. Многие настолько озадачены своей фигурой в постели, что делают это с супер серьезным и напряженным лицом. "Неужели секс со мной ей так не нравится?" — думает мужчина.

Отсутствие контрацепции

Предложите мужчине вместе сдать анализы на инфекции. Ничего стыдного в этом нет, и адекватный партнер отнесется к такому предложению не только с пониманием, но и с уважением.

Отсутствие инициативы

Секс — это не игра "в одни ворота", где инициативу проявляет только мужчина, и всю "работу" на себя берет тоже он. Расскажите, как вы его хотите, и что хотели бы, чтобы он сделал с вами. Соблазняйте его не только во время прелюдии, а на протяжении всего дня.

Имитация оргазма

Не стоит изображать из себя поpно-диву, чтобы впечатлить мужчину. Будьте честной и просто расскажите в следующий раз, как вам нравится. А еще лучше вместе ищите способы довести вас до пика и получить настоящую разрядку".