Романтические отношения — лучшее средство от старости

Чем глубже романтические отношения, тем медленнее идет процесс биологического старения у влюбленных, выяснили исследователи из университетов Дьюка и Отаго в США и Новой Зеландии. Партнеры, которые друг с другом не ладят, напротив, стареют быстрее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С точки зрения геронтологии, биологическое старение — это постепенный упадок физиологических функций организма, включая все органы, на протяжении ряда лет. Это важная предпосылка хронических заболеваний, и ученые по всему миру пытаются выяснить, как этот процесс замедлить.

Участниками исследования стали люди из Данидинского эксперимента. Это долгосрочное исследование — оно длится уже около 40 лет — заслуживает отдельной статьи, но вкратце его суть заключается в том, что ученые отобрали свыше тысячи детей, мальчиков и девочек, рожденных в новозеландском городе Данидин в 1972-1973 годах и внимательно наблюдали за ними, чтобы понять, какие предпосылки в детском и подростковом возрасте влияют на нас во взрослой жизни.

Участников эксперимента опрашивали и тестировали четыре раза — в 26, 32, 38 и 45 лет, то есть, по словам ученых, "в период, когда формируется и поддерживается большая часть романтических отношений".

Ученые сопоставляли темпы биологического старения и особенности романтических отношений участников.

Биологическое старение определялось по 18 биомаркерам, включающих уровень артериального давления, холестерин, индекс массы тела, качество зубов и т.д.) и визуально (фотографии лиц подопытных сравнивала специальная комиссия), романтические отношения — с помощью опросников об уровне близости в отношениях, присутствию в них психологического или физического насилия.

Учитывались также такие факторы, как неблагоприятный детский опыт, социоэкономический статус, состояние здоровья, уровень образования и опыт курения.

В ходе исследований ученые пришли к четырем выводам:

1. Участники, у которых не было романтических отношений на протяжении трех-четырех этапов исследования, постарели в среднем на 2,9 лет больше, чем те, у кого были партнеры.

2. Дальше ученые исследовали тех, кто состоял в отношениях на протяжении хотя бы двух фаз эксперимента. Оказалось, что чем лучше отношения, тем медленнее идет процесс старения.

3. Участники, сообщавшие о психологическом или физическом насилии в отношениях (а таких подопытных было больше половины на каждой фазе), были больше подвержены биологическому старению.

4. В целом, на торможение или ускорение процесса старения влияет каждый из факторов: наличие отношений, их качество, а также уровень насилия.

Результаты, конечно, ожидаемые, но от этого не менее впечатляющие.