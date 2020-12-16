"Щас щасович" и "Господин коллектор". 8 типов мужчин-манипуляторов

Распространено мнение, что великие манипуляторы — это женщины. В подтверждение этого есть даже популярная пословица: "Мужчина — голова, женщина — шея: куда шея повернет, туда голова и смотрит". Однако немало манипуляторов встречается и среди мужчин. Подробнее о самых "скользких типах" рассказывает врач-психотерапевт Александр Полищук.

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"Он меня мучает, изводит, не замечает, требует, делает крайней, переводит стрелки, сравнивает и т.д.". А как давно это? Да почти с самого начла, уже годы. И так почти всегда. Оказывается, что все происходит давно, но раньше это было не заметно, поскольку "яду" подсыпали в минимальных, гомеопатических дозах, а со временем, когда уже попривыкли к семейной жизни, дозы стали расти.

8 основных типов мужских манипуляций



"Щас щасович"

Это страусоподобный вид, который скупиться на действия и ждет, что просто пронесет само.

"Прокурор совестливович"

Он все знает о вашей губе: есть у него губозакаточная машина и он всегда предупреждает о том, что ваша губа может треснуть. Также он следит, чтобы вы не потеряли совесть ("Имей совесть!").

"И всенытикович"

Ему всегда мало, но силы духа не хватает это требовать. Остается лишь дуть губки и обижаться.

"Господин коллектор"

У него все ваши долги прописаны. Его опознавательные фразы всегда начинаются так: "Ты должна… ты же…". Кроме слов, могут быть и другие меры.

"Раб"

Он все для вас делает и всегда при случае тыкает вас в свои натруженные "мозоли". Главное, чтобы вы виновато замолчали и перестали от него требовать и ждать. Раб может и физически восстать против "хозяина".

"Папаша"

Это более пассивная версия раба. Тут просто пристыдить нерадивую и неблагодарную "дочку".

Медсестра

Постоянно подкалывает и намекает, что вы не такая, как нужно, сравнивает с другими.

Надзиратель

Указывает, требует, воспитывает. В ход идут и слова, и кулаки, и крики.

5 основных сигналов манипуляции

Что же делать? Освоить систему внутреннего оповещения о нарушении границ и дальше:

либо себе признаться в этом, но внешне не подавать виду,

либо сообщить это человеку и быть готовой держать границы.

Начать важно с первого. Потому что когда вы не сомневаетесь в своих сигналах, то вы не попадетесь на такую дешевую уловку мужиков как "Да ты этого не хочешь, я лучше знаю/Да ладно, чего придуриваешься не больно тебе и не обидно". Это так же глупо, как утверждать, что я знаю лучше вас, когда вы голодны, а когда в туалет хотите.Но в теме эмоций женщины ведутся на эти уловки и верят, что ТО, ЧТО ОНИ ЧУВСТВУЮТ — это не правда и мужчина знает лучше.⠀

Начнем с калибровки нашей "сигнализации". Есть 5 основных сигналов вашей сигнализации в психике.



Тревога/Страх

Когда вас пытаются явно или скрыто запугать или лишить чего-то. Когда держат в неведенье и нет открытости.



Раздражение/Гнев

Когда есть желание напасть, отомстить, сделать больно или доказать, что кто-то не прав.



Обида

Когда страшно проявить открыто агрессию и остается лишь внутри себя ненавидеть другого и злиться. Ожидать, что это заметят, придут и извиняться, компенсируют.

Вина

Когда чувствуете, что вы плохая и все из-за вас. Когда легко поддаетесь критике и начинаете сомневаться в себе.



Стыд

Когда позор, смущение и мысли, что узнают другие, вас гложет.⠀Все эти сигналы 1000% доказательства манипуляции ИЛИ САМОМАНИПУЛЯЦИИ. Это страусоподобный вид, который скупится на действия и ждет, что просто пронесет само.

Чтобы научить распознавать эти сигналы, важно проходить три шага ежедневно на протяжении 30 дней:

напоминать себе про пять сигналов,

замечать в моменте,

фиксировать это письменно.

Классификаций манипуляции много, в том числе разных книг на эту тему, но вот простая схема, где есть всего два главных критерия:

интенсивность и сила манипуляции (эмоциональный дискомфорт, который вы испытываете),

продолжительность манипуляции (как долго длятся дискомфортные эмоции и как быстро оба выходят на открытый разговор и примирение).

Люди не могут без манипуляций, это часть нашей социального жизни. Но важно сводить к минимум частоту манипуляций и следить за их интенсивностью.

У мужчин манипуляции часто имеют агрессивный налет (тестостерон и прочее). Если женщины трусливее и аккуратнее в своих поступках, то у мужиков более топорные, одноходовые и грубые манипуляции, поэтому по интенсивности мужчины предпочитают, если манипулировать или контрманипулировать, то жестко и сильно.⠀

А вот по времени мужчина долго редко любит залипать в подковерных играх. В отличие от женщин, которые умеют играть в холодную войну и затаиваться в манипулятивно-партизанских окопах долго.