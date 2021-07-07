Секс — есть, оргазма — нет. 14 удивительных причин, по которым вы не достигаете кульминации

Ученые проводят различные исследования и по результатам некоторых из них только 10% женщин могут легко достигнуть оргазма. Остальные 90% сталкиваются с различными внешними факторами, которые могут препятствовать получению высшей степени удовольствия. О том, что именно может мешать, рассказывают эксперты портала Woman'sDay.

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Вы испытываете чувство сильной тревоги

Тревога может вызывать навязчивые мысли, которые и мешают полностью отдаться процессу. Кроме того, из-за сложной природы этого состояния во время секса различные моменты могут вызывать дополнительные негативные эмоции, тем самым создавая замкнутый круг беспокойства и разочарования.

Также эксперты обращают внимание на то, что стресс и тревогу в моменты близости испытывают женщины, которым не нравится, как они выглядят, соответственно, они сконцентрированы на своих физических недостатках, а не на собственном удовольствии. Решить эти проблемы может помочь психотерапевт.

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Вы не напрягаете свои мышцы

Женщинам, которым трудно достичь оргазма, почти всегда говорят "нужно просто расслабиться". Однако некоторые специалисты указывают на то, что порой это может быть неправильным подходом. Дело в том, что для оргазма требуется мышечное напряжение.

В этом случае стоит ознакомиться с упражнениями Кегеля и начать их выполнять. Это самая известная методика тренировки для повышения тонуса мышц тазового дна. В интернете можно найти подробное описание каждого упражнения. Их основное движение — сжимание. Выполнять можно в любом положении — сидя, лежа или стоя.

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Большинство женщин чувствуют результат через 4-6 недель. Но он будет только в том случае, если вы будете заниматься регулярно — 3-4 раза в день по 5-40 раз за подход. При этом важно и не перестараться — не стоит резко превышать рекомендованное количество упражнений.

Вам не хватает смазки

Эксперты отмечают, что порой даже несмотря на сильное возбуждение, ласки и прелюдию, у женщины не вырабатывается достаточное количество естественной смазки. Это может привести к болезненным ощущениям или дискомфорту во время секса, соответственно, нарушается физиологический процесс возбуждения или происходит неполноценное возбуждение. Как следствие — невозможно получить оргазм.

Конкретно эту проблему решить достаточно просто — в аптеках продаются специальные лубриканты. Выберите самый подходящий для вашей пары и не забывайте пользоваться. Только не хватайтесь за первое, что попадется под руку, в надежде, что это сработает. Здесь мы рассказывали, какие из домашних средств нельзя использовать в качестве секс-лубриканта.