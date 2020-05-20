Секс после 40: тонкости интимной жизни женщины

В жизни человека важны интимные отношения, особенно для сохранения брака. Пик сексуальной активности мужчин обычно приходится на возраст 35-40 лет, а женщин — до 35 лет. В 30 лет и старше наступает так называемая фаза равновесия. К 40 годам женский пол может начать испытывать неприятные ощущения и дискомфорт во время полового акта. Отсюда — непонимание со стороны мужа, скандалы, охлаждение.

Чтобы такого не случилось, важно знать тонкости интимной жизни женщины после 40 лет. На самые распространенные вопросы о возрастном сексе рассказывает MedikForum.ru.

Почему во время секса после 40 лет женщина чувствует дискомфорт?



Существует несколько причин, по которым возникает дискомфорт при сексе. В первую очередь необходимо обратиться к гинекологу с такой проблемой. Специалист должен проверить на наличие инфекции, полипов шейки матки. После 40 лет эти трудности с интимным здоровьем не редкость.

В таком возрасте возникают гормональные изменения, снижается количество эстрогенов, отсюда появляется атрофический вагинит. Слизистая влагалища становится суше, как итог — боль или неприятные ощущения.

Что делать при возникновении боли во время секса?

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Идти к гинекологу. Всем женщинам после 40 лет необходимо ходить к специалисту раз в полгода. Врач проверит состояние слизистых, возьмет необходимые анализы.

Иногда требуется консультация эндокринолога. Речь идет о ситуациях, когда нужно уточнить гормональный статус пациента.

В зависимости от причины неприятных ощущения при сексе после 40 лет будет назначено лечение. Возможно, гинеколог направит к психотерапевту, потому что нередко боль появляется из-за психологических недугов.

Можно ли помочь себе самостоятельно?



Использовать любриканты — специальные средства для увлажнения слизистой влагалища. Они помогают избавиться от симптома, но не устраняют причину изнутри. Поэтому важно обратиться к гинекологу.

Радикальным методом устранения диагноза является заместительная гормональная терапия. На рынке множество препаратов с эстрогеном, но необходима предварительная консультация специалиста.

Нужен секс после 40 лет?

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Секс важен не только для мужчин. Женщине он нужен даже во время менопаузы. Секс помогает выработать нейромедиаторы (дофамин, серотонин, адреналин), улучшая настроение. Интимная жизнь важна и для здоровья груди, кишечника, сердечно-сосудистой системы.

Чтобы после 40 лет секс приносил удовольствие, нужно понять, что возраст не является помехой для интима. Не нужно стесняться экспериментов, чаще бывать со второй половинкой. В помощь придут также спорт, книги, музыка. Они необходимы для поддержания мышечного тонуса и настроения.