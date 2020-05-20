Секс после 40: тонкости интимной жизни женщины

В жизни человека важны интимные отношения, особенно для сохранения брака. Пик сексуальной активности мужчин обычно приходится на возраст 35-40 лет, а женщин — до 35 лет. В 30 лет и старше наступает так называемая фаза равновесия. К 40 годам женский пол может начать испытывать неприятные ощущения и дискомфорт во время полового акта. Отсюда — непонимание со стороны мужа, скандалы, охлаждение.
Чтобы такого не случилось, важно знать тонкости интимной жизни женщины после 40 лет. На самые распространенные вопросы о возрастном сексе рассказывает MedikForum.ru.
Почему во время секса после 40 лет женщина чувствует дискомфорт?
Существует несколько причин, по которым возникает дискомфорт при сексе. В первую очередь необходимо обратиться к гинекологу с такой проблемой. Специалист должен проверить на наличие инфекции, полипов шейки матки. После 40 лет эти трудности с интимным здоровьем не редкость.
В таком возрасте возникают гормональные изменения, снижается количество эстрогенов, отсюда появляется атрофический вагинит. Слизистая влагалища становится суше, как итог — боль или неприятные ощущения.
Что делать при возникновении боли во время секса?
Идти к гинекологу. Всем женщинам после 40 лет необходимо ходить к специалисту раз в полгода. Врач проверит состояние слизистых, возьмет необходимые анализы.
Иногда требуется консультация эндокринолога. Речь идет о ситуациях, когда нужно уточнить гормональный статус пациента.
В зависимости от причины неприятных ощущения при сексе после 40 лет будет назначено лечение. Возможно, гинеколог направит к психотерапевту, потому что нередко боль появляется из-за психологических недугов.
Можно ли помочь себе самостоятельно?
Использовать любриканты — специальные средства для увлажнения слизистой влагалища. Они помогают избавиться от симптома, но не устраняют причину изнутри. Поэтому важно обратиться к гинекологу.
Радикальным методом устранения диагноза является заместительная гормональная терапия. На рынке множество препаратов с эстрогеном, но необходима предварительная консультация специалиста.
Нужен секс после 40 лет?
Секс важен не только для мужчин. Женщине он нужен даже во время менопаузы. Секс помогает выработать нейромедиаторы (дофамин, серотонин, адреналин), улучшая настроение. Интимная жизнь важна и для здоровья груди, кишечника, сердечно-сосудистой системы.
Чтобы после 40 лет секс приносил удовольствие, нужно понять, что возраст не является помехой для интима. Не нужно стесняться экспериментов, чаще бывать со второй половинкой. В помощь придут также спорт, книги, музыка. Они необходимы для поддержания мышечного тонуса и настроения.