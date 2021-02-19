Сексолог составил ТОП-10 вещей, которые заводят женщин больше всего

Сексолог Анеля Сыикова уверена, что возбудить женщину очень легко, только нужно знать, как правильно это делать. Некоторым нравится нежность, некоторым грубость, а кого-то возбуждает одна только мысль об обычных поцелуях. "Важно обращаться с партнершей так, чтобы после у нее дрожали коленки и на теле появлялись мурашки — тогда она всегда будет хотеть секса и готова на большее", — подчеркивает эксперт и представляет свой ТОП того, что заводит женщин.

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Поцелуи

Конечно, это поцелуи. Целовать куда угодно: в губы, шею, ключицы и плечи, грудь, животик.

Главное понять, какие именно поцелуи нравятся партнерше. Дотрагиваться до поверхности кожи можно не только губами, но и языком.

Слова

Возбудить девушку можно и парочкой комплиментов или нежным признанием в любви. Можно говорить шепотом, чтобы усилить эффект. Женщина любит ушами, поэтому, сказав ей что-то милое и сексуальное, можно добиться того, что она захочет секса.

Романтическая обстановка

Если создать в спальне романтическую атмосферу — свечи, лепестки, музыка, шампанское, то девушка расслабится и почувствует себя уютно.

Прикосновения

Нежные прикосновения к телу партнерши способны очень быстро возбудить ее. Эрогенными зонами на теле женщины считаются не только грудь и влагалище, но и плечи, ключицы, шея, ребра, линия живота, колени, стопы. Практически любая женщина быстро заводится от ласки и прикосновений, которые можно сочетать с поцелуями.

Когда подходят сзади

Многие девушки признаются, что они любят, когда мужчина подходит сзади, нежно берет за талию и начинает томно дышать в затылок, при этом целуя. Действительно, когда представительница слабого пола чувствует, как сзади ее берут сильные мужские руки, она начинает возбуждаться и хотеть обладателя этих сильных рук.

Массаж

Эротический массаж — хороший способ доставить любимой удовольствие и склонить ее к сексу. Нужно начать с аккуратных поглаживаний плеч и шеи, постепенно опускаясь все ниже. Это не оставит ее равнодушной.

Грубость

Многие думают, что девушек заводит в сексе нежность, но многим нравится и грубость. Грязные словечки, жесткость, настойчивость — все это невероятно заводит некоторых женщин, причем настолько сильно, что они готовы отдаться сразу же.

Некоторым нравится, когда их берут силой. Такие девушки обычно делают вид, что не хотят заниматься сексом, но на самом деле им просто нравится, что их "принуждают" к сексу. Им нравится ощущать себя "нижней" и выполнять сексуальные прихоти партнера. Но это уже больше из области БДСМ.

Некоторым женщинам в том числе нравится, когда во время прелюдии партнер ведет себя максимально нежно, а после становится "господином" — грубым и жестоким. Такое чередование нежности и грубости делает секс разнообразнее и влечет за собой всплеск адреналина.

Ощущение собственной сексуальности

Бывают такие девушки, которые возбуждаются от понимания собственной сексуальности. Нет-нет, это не самовлюбленность, не эгоизм и не нарциссизм. Просто, когда она понимает, что красива и сексуальна, то настраивается на нужную волну. Поэтому стоит сделать возлюбленной пару горячих комплиментов, чтобы завести ее, а уж она после этого сделает все, чтобы оправдать комплименты.

Оральные ласки

Как и мужчины, женщины очень любят оральные ласки — она расслабится, раскрепостится и будет готова для дальнейшего секса.

Секс в общественном месте

Женщины не такие скромницы, какими хотят казаться. Многие из них обожают заниматься сексом вне дома — на природе, в туалете ресторана или торговом центре, в кабинке для переодевания и даже на задних сиденьях кинотеатра. Если девушка хочет попробовать такой секс, и ее возбуждает мысль об этом — почему бы не сделать это? Яркие ощущения и выброс адреналина точно обеспечены. Главное, дождаться окончания карантина.

Чего делать не следует

Чтобы сексуальное желание женщины не угасало, важно знать, чего НЕ следует делать.

1. Обижаться на нее из-за того, что она отказалась заниматься сексом. Причины могут быть разные, но если партнер у женщины не понимающий, то, скорее всего, она не захочет секса с ним и потом

2. Приставать, когда она действительно не хочет заниматься сексом. Как уже было сказано, есть такие дамы, которые любят, когда их берут силой, но если она действительно не желает заниматься сексом, то нужно оставить ее в покое.

3. Относиться к партнерше так, будто она обязана заниматься сексом. Иначе она обидится настолько, что никакие способы не помогут ее возбудить.