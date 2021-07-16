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Рутина в интимной жизни
Шесть вопросов о сексе, которые нужно обсудить каждой паре
Foto: Shutterstock

Ни одну проблему нельзя игнорировать. Это касается и самых интимных вещей. Если вы будете говорить с партнером о наболевшем, обсуждать желания и границы, качество вашей сексуальной жизни улучшится. Но есть несколько вопросов, которые, возможно, покажутся не такими актуальными, однако и их нужно обязательно поднимать.

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Журнал Woman's Day предлагает рассмотреть шесть вопросов о сексе, которые следует обсудить каждой паре.

Ваши границы в сексе

Зачем об этом говорить? Вашего партнера могут возбуждать и интересовать вещи, которые вам совершенно не понравятся, но узнаете вы об этом только во время сексе. Если хотите попробовать что-то новое, то поговорите о своих границах, скажите, какие эксперименты для вас приемлемы, а какие — нет.

Разделите ваши с партнером сексуальные фантазии на категории "да", "нет" и "возможно". Потом четко определите, чего вы точно не хотели бы пережить, в первую очередь это касается жестких любовных игр, потому что речь идет о вашей безопасности. Договоритесь с партнером о кодовом слове, не связанном с сексом, которое будет означать, что происходящее нужно немедленно прекратить.

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Рутина в интимной жизни

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Интимные отношения Любовь Секс
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