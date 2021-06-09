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Шпаргалка для мужчин. 8 поз, которые гарантируют женский оргазм
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Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале сексуальной медицины, вагинальные и клиторные оргазмы отличаются по своим ощущениям. Впрочем, не зацикливайтесь на источнике удовольствия — просто попробуйте что-то новое. Независимо от того, хотите ли вы доставить смешанный оргазм или нацелиться на точку G, портал Men's Health подготовил шпаргалку для мужчин, в которой рассказывает о восьми позах, способных помочь достичь кульминации.

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Независимо от того, хотите ли вы доставить смешанный оргазм или нацелиться на точку G, есть позы, которые могут в этом помочь. Портал Men's Health называет восемь таких. В результате получилась практическая шпаргалка для мужчин.

Шпаргалка для мужчин. 8 поз, которые гарантируют женский оргазм
Foto: Shutterstock

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