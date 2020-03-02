Шпаргалка для мужчин: женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 марта

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни намекала своему любимому мужчине о том, что хотела бы получить в подарок. В преддверии 8 марта торговый центр "Domina Shopping" провел опрос, по результатам которого составил список самых желанных и нежелательных подарков для женщин.

Чего хотят женщины

Независимо от возраста, чаще всего женщины хотят получить от мужчин в подарок цветы (62%) и совместно проведенное время. Почти половина опрошенных женщин считает, что совместные путешествия, вкусный ужин в ресторане или кафе, а также посещение долгожданного художественного или музыкального мероприятия — это те вещи, которые занимают важное место в верхней части списка желанных подарков.

В свою очередь, если в Женский день мужчина подарит своей любимой посещение в СПА или подарочную карту в один из любимых магазинов, это порадует треть участниц опроса.

Желания женщин и объем списка подарков в разных возрастных группах отличаются.

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Женщинам до 30 лет больше всего по душе придется подарок, который дарит ощущения — посещение какого-либо мероприятия (58%), визит в СПА или салон красоты (57%).

В свою очередь две трети опрошенных женщин в возрасте от 30 до 39 лет больше, чем другие, оценят совместное посещение любимого ресторана.

Если одариваемой даме от 40-49 лет, мужчине придется открыть бумажник уже пошире — среди подарков женщины в этом возрасте чаще хотят видеть ювелирные изделия (40%) и новый автомобиль (19%).

По достижении возраста 50-59 лет самые желанные подарки для женщин те, что дарят вкусовые наслаждения — сладости и деликатесы.

Дамы в возрасте после 60 лет отличаются особо коротким списком подарков — половина женщин в этой категории самым желанным подарком назвали цветы, а каждая четвертая — путешествие и подарочную карту.

Самые подходящие подарки с точки зрения мужчин

Хотя цветы являются одним из самых желанных подарков, данные опроса показывают, что мужчины их дарят чаще (75%), чем женщины ожидают (62%). Думая о том, как порадовать женщину, мужчины придерживаются традиционных ценностей, и треть опрошенных стремится доставить вкусовое наслаждение, даря сладости или деликатесы. Также популярным выбором, что преподнести своей любимой на праздник, являются духи.

Как и с желаниями женщин, у мужчин при выборе подарков важную роль играет возраст дарителя.

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Так, например, мужчины в возрасте до 30 лет в три раза чаще преподносят в подарок какой-то особенный предмет одежды, в свою очередь мужчины в возрасте от 30 до 39 лет чаще вбирают в качестве подарка совместное посещение любимого кафе или ресторана (38%), билеты на мероприятие (31%), а также любимую СПА-процедуру своей женщины или посещение салона красоты (22%).

От мужчин в возрасте 40-49 лет чаще можно получить в подарок цветы (85%), а четверть мужчин в возрасте 50-59 лет активно дарят напитки. Когда даритель достигает пожилого возраста, в списке подарков для женщин свои позиции закрепляют малая бытовая техника (15%) и домашние животные (16%).

Ожидания и реальность

В целом желания женщин чаще всего не сбываются в отношении таких подарков, как путешествие, которое хотела бы получить в подарок почти половина женщин, но дарят их только 4% мужчин, а также совместное посещение мероприятия, которого ждут 41% женщин, а получают почти в два раза меньше.

Посещение СПА или салона красоты получает в подарок одна третья часть женщин, в свою очередь совместно проведенное время в ресторане, наслаждаясь вкусной едой, — лишь половина женщин.

"Исследование показывает, что мужчины отдают предпочтение проверенным ценностям и боятся экспериментировать с подарками. Из этого мы, женщины, можем сделать вывод, что не нужно стесняться говорить о своих пожеланиях, надо быть более открытыми и чаще намекать о давно желаемых новых туфлях, походе в ресторан или билетах на концерт любимой группы. В свою очередь представителям сильного пола эти пожелания следует запоминать, и, если подарок все-таки приходится покупать в последний момент, помнить о том, что подарочная карта в любимый магазин вашей возлюбленной может стать ключиком к ее сердцу", — комментирует директор т/ц "Domina Shopping" Дина Бунце.

*Опрос т/ц "Domina Shopping" проводился в сотрудничестве с OMG Snapshots в феврале этого среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.