Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни

Мексиканка мечтала о счастливом будущем с возлюбленным и не смогла пережить внезапного разрыва. Пока ее бывший строил отношения с другой девушкой, она продумывала план, как вновь завоевать его любовь и устранить соперницу. Она организовала убийство, которое привело к необратимым последствиям. Шокирующая история ревности и безответной любви — в материале "Ленты.ру".

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Знакомство



Бренда Дельгадо и Рикардо Паниагуа познакомились в августе 2012 года на сайте знакомств. В то время мексиканка работала помощницей стоматолога в Далласе, штат Техас, а ее новый знакомый из Калифорнии оканчивал в мединституте того же города ординатуру по дерматологии.

Рикардо переехал в Техас в 2011 году и, пережив в Калифорнии развод, был готов к новым романтическим отношениям. Анкета кареглазой брюнетки Бренды понравилась ему сразу. Он позвал ее на первое свидание на концерт Дженнифер Лопес, а уже через три месяца, в ноябре 2012 года, пара решила съехаться.

Вскоре Бренда познакомила Рикардо с родителями, представив его своим парнем. В апреле 2013 года, в день рождения Рикардо, она заявила, что безумно в него влюблена и не мыслит своей жизни без него.

В июне мексиканка неожиданно забеременела и после разговора с Рикардо решила сделать аборт. Она не стала рассказывать о случившемся семье и втайне надеялась, что когда-нибудь у них все же будут дети.

Осенью Бренда поступила в местный колледж, чтобы учиться на стоматолога. Однако к тому моменту все ее мысли были заняты Рикардо. По словам однокурсников, на дне знакомств Бренда почти все выступление посвятила рассказу о своем возлюбленном.

Бренда не сомневалась, что ее чувства взаимны. Неудивительно, ведь в начале 2014 года Рикардо подарил ей кольцо обета, которое символизирует преданность и нередко предшествует предложению вступить в брак. Она восприняла подарок как намек на будущую помолвку и пригласила Рикардо в Мексику познакомиться с ее многочисленными родственниками.

Двойное расставание

В июле 2014 года Бренда приехала в колледж вся в слезах. Однокурсникам она объяснила, что Рикардо бросил ее, написав письмо по электронной почте, и попросил съехать. По какой причине он решил разойтись, она не уточнила.

Бренда с трудом переживала разрыв: на несколько недель она перестала посещать лекции, и ее успеваемость сильно упала. Рикардо же напротив пытался двигаться дальше. В сентябре он записался в танцевальную студию на сальсу. По правилам студии, женщины несколько минут танцуют с мужчинами, затем пары меняются партнерами.

Однажды Рикардо приехал в студию и к своему удивлению увидел среди танцующих Бренду. В какой-то момент они оказались в паре, и между ними вспыхнули былые чувства.

Мы снова вернулись в жизни друг друга. Мы решили дать нашим отношениям еще один шанс

Рикардо Паниагуа

Бренда сняла однокомнатную квартиру в полутора километрах от Рикардо. В этот раз он не стал предлагать ей жить вместе, однако помогал с расходами. На несколько месяцев все стало, как раньше. Родители Бренды считали, что их отношения близятся к свадьбе. Рикардо клялся в серьезности своих намерений.

Однако чем больше он размышлял о свадьбе с Брендой, тем больше сомневался в прочности их отношений. В феврале 2015 года он снова предложил ей разойтись. По его словам, он хотел разобраться со своей жизнью.