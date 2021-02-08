Слова-предвестники: как узнать, что между вами все кончено?

Чтобы выяснить, не оказались ли ваши отношения на грани разрыва, достаточно проанализировать язык людей, которые в этих отношениях состоят. И дело вовсе не в том, что люди начинают говорить о разводе, ругаться или обвинять друг друга.

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Проанализировав более миллиона постов в соцсети Reddit, исследователи (их работа опубликована в издании PNAS) обнаружили, что порой за несколько месяцев до разрыва отношений набор слов, который использовали тогда еще партнеры, заметно менялся вне зависимости от обсуждаемой темы.

Изменения были наиболее заметны в критическую неделю, когда отношения рушились, но обычно через шесть месяцев после разрыва словарный набор возвращался к исходному.

При этом изменения касались в основном местоимений, которыми люди пользуются каждый день, поэтому для большинства проходили незамеченными.

"Похоже, что предстоящий разрыв начинает влиять на жизнь людей еще до того, как они осознали, что он неминуем, — говорит ведущий автор исследования, психолог Сара Серадж из Техасского университета в Остине. — Мы не замечаем, как часто мы используем те или иные предлоги, артикли или местоимения, но эти служебные слова изменяются под воздействием личных переживаний и могут многое рассказать о нашем эмоциональном и психологическом состоянии".

При этом, как отмечают ученые, совершенно не важно, кто является инициатором разрыва отношений и завершаются ли они разводом или как-то иначе.

Так что же в первую очередь является маркером будущего разрыва?

Как выяснилось, люди начинают использовать местоимения "я" и "мы" и слова, относящиеся к когнитивному процессу, то есть указывающие на тяжелую работу мысли.

Одновременно у людей снижается способность к аналитическому мышлению. "Люди усиленно над чем-то думают и все больше сосредотачиваются на себе, — поясняет Серадж. — Иногда местоимение "я" ассоциируется с депрессией и печалью, потому что в состоянии депресси люди замыкаются и теряют способность к эмпатии".

Любопытно, что у большинства людей язык возвращется к прежнему состоянию уже через полгода после разрыва, но у некоторых эти изменения сохраняются и через год.

Обычно это наблюдается у тех, кто никак не может вернуться к нормальной жизни и часто повторяет свою историю в соцсетях.

Но зачем нам знать все эти языковые тонкости, если такое знание все равно не способно предотвратить разрыв? Ну хотя бы для того, говорят иccледователи, чтобы скорее преодолеть этот стрессовый период жизни и двинуться дальше.