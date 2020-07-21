"Смартфонная" любовь: советы и предостережения, как вести любовную переписку в цифровом веке

Умение любить сегодня во многом зависит от навыков использования современных средств коммуникации, считает автор книги о романтических отношениях в цифровую эпоху.

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Преодолевать расстояния влюбленным во все времена помогали письма. Пожалуй, еще никогда любимым не писали так много, как теперь, в эпоху общения виртуального, утверждает автор книги "Это любовь" ("Es ist Liebe") Штефан Поромбка. Особую актуальность эта романтическая тенденция приобрела во время вынужденной самоизоляции, подчеркивает профессор кафедры теории и практики коммуникации Берлинского университета искусств (Universität der Künste Berlin — UdK Berlin) в беседе с DW.

Но может ли дистанционный контакт полноценно заменить реальное, "живое" общение? "В современной интерпретации любовь — это искусство коммуникации", — поясняет профессор Поромбка. Современная "революция коммуникации" любовь не упраздняет — вопреки мнению критиков, предсказывающих скорый закат романтических отношений. Напротив, общение в эпоху цифрового века особо сосредоточено на "разговоре о любви", на совместном поиске того, что обоих партнеров делает счастливыми, подчеркивает эксперт.

"Текстовая революция"

Любовь трансформируется, принимает новые формы, "подстраивается" под новую ситуацию — происходит "актуализация" любовных отношений. После романтизации в начале XIX века, психоаналитической "драматизации" на рубеже XX века и "сексуализации" в середине минувшего века, взаимоотношения влюбленных во времена мобильного интернета пересматриваются (скорее — перезагружаются) заново.

"Это настолько ново, что нам, находящимся в центре этого процесса, сложно оценить ситуацию в целом: такой вид коммуникации кажется необычным, порою даже странным", — рассуждает профессор Поромбка. Во время коронавирусного локдауна процесс этот ускорился, вышел на новый виток: романтические отношения, "оснащенные" теперь новыми формами коммуникации (видео, аудио, фото, тексты, пиктограммы) еще интенсивнее переместились в виртуальное измерение. "И далось нам это довольно просто, ведь изрядный опыт у нас уже имелся ", — отмечает профессор Поромбка.

Смартфон стал главным инструментом современной коммуникации, и не только влюбленных, констатирует он: "Мы все теперь пользуемся приложениями и мессенджерами — Telegram, WhatsApp, Twitter". Незаменимыми во время самоизоляции стали видеозвонки, хотя далеко не все знали до этого, как всем этим пользоваться. "Как должно выглядеть любовное письмо 2.0 — решаем мы самими, в индивидуальном порядке", — утверждает Штефан Поромбка. Можно сказать, что романтические отношения,"умение любить" — сегодня во многом зависят от навыков использования современных средств коммуникации.

Все возрасты покорны

"Смартфонной" любви третьего тысячелетия подвержены не только представители юного поколения. Восьмидесятилетние овладевают навыками виртуального общения с таким же азартом, как и пятнадцатилетние, считает автор книги о коммуникации в цифровом веке "Это любовь".

Коммуникация нового типа, позволяющая ежесекундно пересылать сообщения-тексты, обмениваться фотографиями, видео, аудиосообщениями, требует, однако, иного подхода к составлению посланий.

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"Мы постоянно экспериментируем, комбинируем различные форматы, используем различные стили — словом, неустанно совершенствуемся в искусстве дистанционной коммуникации", — перечисляет профессор Поромбка.

Романтическое общение сегодня осуществляется с помощью электронной почты, SMS, мессенджеров и Skype. Кому-то вполне достаточно использования текстов в WhatsАpр, другие с удовольствием экспериментируют, удивляя друг друга все новыми и новыми элементами. Переписка влюбленных, по словам культуролога, становится более насыщенной, более динамичной, более искрометной… И еще более непредсказуемой?

Как и в реальных отношениях (лицом к лицу), так и в виртуальном пространстве возникают недомолвки, тяжким грузом "зависают" невысказанные обиды, недопонимания или недоразумения. "Можно было бы провести сравнительный анализ и выяснить, какая из форм коммуникации в этом отношении менее удачная. Гораздо важнее, однако, понимать, что разногласия — мимолетны, а иногда даже продуктивны, если таким образом позволяют докопаться до истины", — подчеркивает Штефан Поромбка. Переписка новой эры дает влюбленным близость, позволяя оставаться на дистанции, искать новые формы, знаки, наиболее полно отражающие их чувства.

"Любовные послания цифровой эпохи побуждают нас мыслить творчески, создавать совместные романтические произведения искусства, включающие не только знаки, символы, картинки или музыкальные отрывки, но и элегантные языковые обороты", — говорит профессор Поромбка.

Экспериментальность эпистолярного жанра

Язык современной виртуальной переписки бесспорно своеобразен — нередко упраздняются правила грамматики, "хромают" орфография и пунктуация, признает профессор. Нарушение правил — это и наглядный пример появления новых языковых элементов, оптимизации языка. "С социологической точки зрения их использование зависит от того, кто и с кем общается — от определенной среды, группы, прослойки, насколько такие новые элементы грамматики в них приветствуются или отвергаются. Речь здесь идет не о деградации языка, скорее о естественном (исторически обусловленном) процессе его преобразования", — уверен эксперт.

Конечно, многое может выйти из-под контроля, что и случается довольно регулярно. Но есть и плюсы: переписка обогатилась "наглядными" компонентами (эмотиконы, эмодзи, пиктограммы, GIF-смайлы, фото, видео, аудио). "Их можно вполне считать новыми "составными" грамматики, да, собственно, это и есть новая версия грамматики — дополненная", — утверждает Штефан Поромбка.

Влюбленные, используя аббревиатуры или смайлики, часто создают собственный код общения, понятный лишь им. "Любовным послание становиться тогда, когда в него вкладывают труд и чувства", — поясняет публицист. Настоящим "произведением искусства романтической коммуникации" любовное письмо становится, когда плавно переходит в виртуальный диалог влюбленных (и любящих!).

Море фотографий, видеороликов, текстов, коллажей — современные послания можно, подобно обыкновенным бумажным письмам, связанными ленточкой в былые времена, складывать в виртуальную "шкатулку" (Dropbox и другие облачные хранилища). При желании, "Историю любви" (например, WhatsApp-Lovestory) можно выпустить и книгой — разумеется, в онлайн-формате.

Пишите о любви, читайте и… понимайте

"Не исключено, что и классическое письмо снова окажется в поле зрения современных влюбленных", — улыбается профессор Поромбка в интервью DW. Сам он писем на бумаге давно не писал, но допускает, что письмо в конверте вполне может стать одним из форматов любовного послания и сегодня. Особенно для тех, кто любит экспериментировать.

Ведь любовные отношения со времен эпохи модерна (вот уже более ста лет) воспринимаются как некий эксперимент. Любовь "смартфонная" такое понимание любви снова выдвинула на первый план, напомнив о призыве ко всем влюбленным: говорите друг с другом, пишите другу, читайте, понимайте друг друга. Важно сегодня не только признаваться в любви, но и уметь говорить о ней, считает Штефан Поромбка.

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Влюбленным же эксперт по вопросам коммуникации предлагает с самого начала обозначить "правила" виртуального диалога, ответив на такие вопросы, как: "Что именно мы хотим посылать друг другу? Как часто? Будут ли перерывы? Бывают ли у любимой/любимого "зоны недоступности" смартфона? И что это значит, когда телефон партнера отключен или недоступен?".