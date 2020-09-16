Смотрит искоса: ученые раскрыли тайны флирта

Американские ученые назвали особенности мимики, характерные для флирта у женщин — улыбка, наклон головы и взгляд, направленный на партнера. Такое выражение лица активирует у мужчин семантические сети, связанные с сексом. Однако похожим эффектом обладает и просто счастливое лицо, что может приводить к неловким ситуациям, пишет "Газета.ru".

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Ученые из Канзасского университета выделили ряд особенностей мимики, характерных для флирта у женщин — в их число вошли улыбка, наклон головы и взгляд, направленный на партнера. Впрочем, не все мужчины правильно интерпретируют эти сигналы, что может приводить к недопониманию. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sex Research.

Тема флирта чаще поднимается в глянцевых журналах, чем в научных, поэтому конкретные его механизмы и проявления исследованы слабо. При этом неспособность людей отличить флирт от других проявлений симпатии или вежливости нередко приводит к неловким ситуациям и может серьезно испортить отношения. Поэтому авторы работы решили выяснить, как же выглядит флирт на самом деле.

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"Существует очень мало научных статей, в которых систематически изучается этот хорошо известный феномен, — говорит профессор психологии Омри Гиллат, один из авторов работы. — Ни одно из этих исследований не выявило, как флирт проявляется через выражения лица, и не проверило полученные данные".

Для исследования ученые пригласили более 400 женщин, в том числе профессиональных актрис, и попросили использовать мимику так, как они делают это при флирте, либо так, как описано в литературе по антропологии. Снимки женщин в момент флирта, а также их фото со счастливыми и нейтральными выражениями лица ученые показали нескольким десяткам мужчин. Те должны были определить, заигрывает с ними девушка на фото или нет.

Как оказалось, мужчины, в целом, способны понять, когда с ними флиртуют, а когда — нет. Некоторым это удавалось лучше, некоторым хуже. Похожий разброс наблюдался и у женщин — часть из них справлялась с демонстрацией флирта лучше остальных.

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"В ходе наших исследований мы обнаружили, что большинство мужчин смогли распознать определенное женское выражение лица как проявление флирта, — говорит Гиллат. — Флиртующее лицо имеет уникальную морфологию и отличается от других выражений, которые имеют схожие черты, но не воспринимаются мужчинами как флирт — например, улыбок"".

На основании полученных результатов исследователи вывели формулу "флиртующего" лица — небольшой поворот головы в сторону и наклон вниз, легкая улыбка и взгляд, направленный на объект флирта.

Авторы отмечают, что выражения, содержащие отдельные элементы такого лица (например улыбку или наклон головы) тоже порой ошибочно распознавались как флиртующие. Поэтому мужчинам стоит иметь в виду, что не всякая улыбка со стороны женщины означает, что она с ним заигрывает. Но возможна и обратная ситуация, когда мужчина не может распознать явный флирт или мимика женщины во время флирта отличается от описанной.

Также, отобрав часть снимков, выражения лиц на которых мужчины опознавали наиболее точно, исследователи предъявляли их участникам исследования. Затем им показывали набор букв, который мог быть случайным, а мог образовывать слово, нейтральное (например, журнал) или имеющее отношение к сексу (например, оргазм). Оказалось, взглянув на флиртующую женщину, мужчины быстрее выделяют связанные с сексом слова.

"Эти результаты подтверждают наш общий прогноз о том, что флиртующее выражение лица активирует в мозге семантические сети, связанные с сексом, что повышает узнаваемость слов, связанных с сексом, и, следовательно, уменьшает время, затрачиваемое на идентификацию таких слов", — пишут авторы работы.

Интересно, что схожим эффектом, но менее выраженным, обладали и фото счастливого лица. "Наши результаты подтверждают роль флирта в общении и инициации спаривания, — говорит Гиллат. — Впервые нам удалось не только выделить и идентифицировать выражения, представляющие собой флирт, но и раскрыть их функцию — активировать ассоциации, связанные с отношениями и сексом".

Более раннее исследование показало пользу флирта с коллегами — оказалось, обмен комплиментами и игривыми взглядами защищает от стресса и повышает самооценку. Однако ученые проводят четкую границу между флиртом и сексуальными домогательствами. Приставания со стороны коллег и руководства вызывают стресс, в то время как флирт помогает его снять, поясняют они.

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Также выяснилось, что, хотя сотрудники любят флиртовать с коллегами, они не одобряют такое поведение со стороны тех, кто находится на вышестоящей должности.