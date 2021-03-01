Соседи по дому познакомились и начали встречаться благодаря коронавирусу
Foto: Instagram/staciepawlicki

Соседи по дому из американского города Чикаго, штат Иллинойс, начали встречаться благодаря пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на издание People пишет портал Lenta.ru.

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Алекс Мортон и Стейси Павлицки жили в одном многоквартирном доме с сентября 2019 года, но начали общаться благодаря пандемии коронавируса.

"Я ждала курьерскую доставку из IKEA, около лифта. В это время из соседней квартиры вышел мужчина и поздоровался со мной. Я посмотрела на него и с удивлением подумала, как он красив. Тогда мне сразу захотелось побыстрее сбежать, так как я была не накрашена", — рассказала Павлицки.

33-летний Мортон затеял с соседкой разговор, но вскоре приехал курьер и прервал их беседу. Новый знакомый предложил Павлицки помочь с установкой мебели. "Тогда встречалась с другим человеком и не понимала, расценивать ли наше общение как флирт, или это просто добрый жест со стороны соседа", — отметила американка.

После этого пара несколько раз случайно встречалась в лифте, и их краткие беседы постепенно переросли во что-то большее. 20 марта 2020 года в штате ввели режим ограничений из-за пандемии, и Павлицки встретила Мортона, который собирался на пробежку. Она пригласила его в гости, и мужчина согласился.

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Со временем они познакомились ближе, и к июлю решили съехаться. "Год назад я бы не подумала, что мир станет закрытым, и благодаря этому я найду любовь. И это будет парень, живущий по соседству", — подчеркнула Павлицки.

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Пара надеется, что с распространением вакцины они смогут вместе путешествовать, ходить на концерты и в кино, посещать свадьбы друзей и исследовать город.

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