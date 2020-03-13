Ссориться нельзя, а сексом нужно заниматься каждый день — популярные, но ошибочные советы, как строить отношения

На новые отношения, которые возникают в нашей жизни, первое время мы обычно смотрим через призму розовых очков. Зачастую может казаться, что вот оно — лучшее, что с нами случилось. Очень хочется приложить максимальные усилия, чтобы сохранить этот союз. Будьте внимательны, обращаясь за советами к подругам или интернету. Как показывает опыт, не всегда им стоит слепо доверять.

О том, как строить счастливые отношения, нам рассказывают в книгах, журналах, блогах и в ходе различных ток-шоу. Наши близкие родственники и друзья, опираясь на свой личный опыт, тоже любят давать рекомендации на этот счет, веря в то, что они нам обязательно помогут.

Однако эксперты утверждают, что некоторые советы могут оказаться ошибочными, поэтому далее мы расскажем о том, каким из наиболее распространенных рекомендаций стоит доверять и их придерживаться, а какие следует пропустить мимо ушей, чтобы не добиться обратного эффекта.