Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы

Супруги — 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта, которые согласно книге рекордов Гиннесса, являются старейшей супружеской парой в мире, отметили 80-ю годовщину свадьбы, со ссылкой на CNN сообщает "Газета.ru".

Сообщается, что торжество случилось в Лонгхорне, расположенном в американском штате Техас.

Как стало известно, супруги приехали туда в двухместном автомобиле модели 1920 года. По приезду Хендерсен подарил своей жене букет цветов. Так он сделал и во время их первого свидания.

Отмечается, что пара познакомилась в Университете Техаса в 1934 году, а поженилась в 1939 году.