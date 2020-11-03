Стилисты назвали лучшие наряды для свиданий во время пандемии

Жизнь продолжается — люди знакомятся и встречаются. Поскольку сейчас большинство свиданий проходит на улице, The Telegraph опубликовал советы стилистов о том, как выглядеть нарядно в холодное время года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По информации издания, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией, в последние месяцы активность пользовательниц всех возрастов на сайте знакомств Tinder резко возросла. В частности, отмечается, что женщины до 35 лет начали пользоваться приложением на 40 процентов чаще, чем до режима самоизоляции.

Эксперты моды заявляют, что в правильно подобранном образе на первом свидании женщины чувствуют себя увереннее. Чаще всего они выбирают одежду, которая подчеркивает их фигуру. Поскольку в настоящее время большинство свиданий проходит на улице, стилисты дали несколько советов о том, как выглядеть нарядно в холодное время года.

1. Для прогулки в парке выбирайте верхнюю одежду ярких цветов вместо привычных черного и белого, например, модные пыльно-розовый или оранжевые оттенки.

2. Приобретите вещи прямого кроя с поясом, чтобы подчеркнуть талию.

3. Вместо зонта на прогулку наденьте шляпу-федору, а на губы нанести красную помаду, поскольку в парках разрешено ходить без медицинских масок.

4. В то же время при соответствующей температуре воздуха вместо пальто или куртки в качестве верхней одежды лучше надеть свитер крупной вязки или кардиган с V-образным вырезом. Образ следует дополнить крупными серьгами.

5. Лучшим выбором для свидания станут джинсы, вельветовые брюки или юбка длины миди или макси.

6. Для встречи в ресторане выберите более праздничные вещи, в частности, шелковые платья зеленого, оранжевого и кремового цветов.

7. Вместо туфлей на каблуках отдайте предпочтение грубым ботинкам или сапогам длиной до колена.