Суд в Китае обязал мужа заплатить бывшей жене за домашний труд

В ходе бракоразводного процесса суд в Пекине постановил, что бывший муж должен выплатить жене-домохозяйке 50 тысяч юаней (около 6 тысяч евро) за домашний труд на протяжении пяти лет их совместной жизни.

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Событие нашло большой отклик в китайских соцсетях и рассматривается многими как прецедентное и историческое.

Председательствовавший на процессе судья заявил прессе, что раздел имущества при разводе должен затрагивать не только материальные ценности, но и такую неосязаемую, однако очевидную ценность, как домашний труд.

С начала этого года в КНР вступил в силу новый гражданский кодекс. Согласно ему, тот супруг, на котором лежала наибольшая нагрузка по дому, уходу за детьми и престарелыми членами семьи, имеет право на компенсацию в случае развода.

Прежде это было возможно, только если такая компенсация заранее предусматривалась брачным контрактом, которые в Китае заключаются редко.

Относящийся к этой истории хэштег набрал на популярной платформе микроблогов Weibo свыше 570 миллионов просмотров.

Часть пользователей сочла, что сто с небольшим долларов в месяц за ведение домашнего хозяйства и присмотр за ребенком — это мало. "Я просто теряю дар речи. Работа домохозяйки явно недооценена. Только няня для ребенка обойдется в Пекине в 50 тысяч юаней в год", — заметил кто-то.

Другие призывают мужчин брать на себя больше домашних дел. Третьи советуют женщинам, выходя замуж, не бросать работу. "Дамы, помните, что на всякий случай надо всегда оставаться финансово независимыми", — написал один комментатор.

Супруги, которых китайские СМИ называют Чэн и Ван, поженились в 2015 году. Муж подал на развод несколько месяцев назад. Жена сначала отказывалась, а потом потребовала в суде финансовой компенсации, заявив, что все это время Чэн полностью перекладывал на нее хозяйство и уход за новорожденным сыном.

Суд пекинского округа Фаньшань удовлетворил требование, назначив Чэну, помимо ежемесячных алиментов на ребенка в сумме 2000 юаней, единовременную выплату жене в размере 50 тысяч юаней.

По данным международной Организации экономического сотрудничества и развития, женщины трудятся по хозяйству вдвое больше мужчин. В Китае этот показатель выше — в 2,5 раза.