"Сухой секс". 8 ошибок, которые способствуют появлению проблем с возбуждением

"Партнер меня не возбуждает и приходится заниматься сексом "на сухую". Если вам кажется, что это редкая проблема, то вам кажется, поскольку 52% женщин испытывают проблемы с возбуждением", — пишет в своем блоге в Instagram сексолог Ольга Василенко, объясняя, какие ошибки способствуют появлению подобной проблемы.

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Если с либидо все хорошо, желание есть, а возбуждение наступает дольше, оно слабее, а может и не наступает вовсе, задайтесь вопросом "Когда начались эти проблемы? После каких событий?". Это поможет понять, над какой причиной нужно работать. Плюс начните что-то предпринимать для усиления возбуждения.

Какие ошибки способствуют появлению проблемы с возбуждением





1. Думать, что вы всегда будете возбуждаться так же быстро, как в первый год отношений.

2. Ждать выделения смазки так же молниеносно, как и появления эрекции у мужчины. Большинству женщин нужно больше времени на прилив крови к гениталиями и выделение смазки, чем большинству мужчин.

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3. Не объяснять мужчине, что та смазка, которую он видит — это еще не возбуждение, а просто ежедневный секрет, который не говорит о вашей готовности.

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4. Вестись на манипуляцию "Ты что, еще не готова?" и не пытаться доказать свою сексуальность, соглашаясь на секс раньше вашей истинной готовности.

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5. Позволять вводить половой член во влагалище до вашей готовности. Возможен ли коитус для мужчины без эрекции? Нет! Так почему же вы позволяете начинать секс с вами "без эрекции"?

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6. Думать "да я только один разок, чтобы отстал ему дам". Не редко это приводит к повторению ситуации, а потом и появлению проблемы, где вы уже ненавидите этот ужасный секс, который доставляет только дискомфорт и даже боль.

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7. Верить в то, что если влечения к партнеру не было годами, то оно обязанно появится. И ждать…

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8. Доверять картинке из порно, где половой член всегда сухой, а гениталии женщины даже не покраснели и не понимать, почему же вам от таких же действий дискомфортно.

Как сделать тело чувствительнее



Можно ли пробудить спящие эрогенные зоны, сделать тело чувствительнее? Да, можно!

Для этого необходимо:

— убедиться в том, что либидо не снижено. Если вы, например, в период грудного вскармливания, депрессии, сильного стресса или болезни ощущаете снижение влечения, бесполезно пытаться пробуждать эрогенные зоны. Ваше либидо= ваша чувствительность = ваше возбуждение. Если либидо низкое, то и чувствительность снижается, и с возбуждением возникают проблемы;

— разобраться в своих убеждениях на тему ощущений.

Запомните:

эрогенные зоны бывают генитальными (в области гениталий) и внегенитальными (в других частях тела);

возбуждение бывает сенсорное) мысли о сексе, желание заняться сексом, но еще без отклика гениталий) и секреторное, когда человек ощущает прилив крови к гениталиям и выделяется смазка. Прилив крови обеспечивает эрекцию мужчинам и готовность к коитусу женщинам.



Самое главное — понять, что секреторное возбуждение не обязательно должно наступать уже на этапе стимуляции внегенитальных эрогенных зон. В норме прилив крови и выделение смазки могут происходить как на этапе только поцелуев, так и уже на этапе орального секса и ласк гениталий. ⠀

Не стоит разочаровываться только потому, что смазка не выделяется от одного поцелуя и поглаживаний и придет понимание, что необходимость куннилингуса или активного петтинга для секреторного возбуждения. Это норма! И не нужно сравнивать свое возбуждение в начале отношений с тем, что имеете через год. В начале отношений ощущения обычно ярче и реакции быстрее.

Ошибка многих — сравнивать отклик других эрогенных зон с ощущениями от клитора/головки члена. Мужчины иногда говорят "моя эрогенная зона — только член", также женщины замечают "моя эрогенная зона — только клитор". Представьте, что ни член, ни клитор не являются эрогенной зоной, они лишь те области, которые включатся при стимуляции других эрогенных зон. То есть, например, от ласк шеи, поцелуев груди хочется, чтобы стимуляция перешла на гениталии. И, конечно, помните, что оргазм в голове, а это значит, что и все ощущения там же.

Новые эрогенные зоны формируются благодаря опыту — самостоятельно или с партнером подключайте стимуляцию новых зон. Ломайте привычную систему, используя разные действия: гладьте, целуйте, шлепайте, щипайте, кусайте и т.д.

Еще одна распространенная ошибка — думать, что эрогенные зоны откликаются только на аккуратные поглаживания. Нет, это не так и для каждой зоны может быть своя стимуляция. Заведите привычку отмечать те эрогенные зоны, которые вы обнаружили и через пару месяцев вы увидите, как чувствительно ваше тело.