Свадьба в режиме чрезвычайного положения: 4 варианта развития событий

"Все побежали, и я побежал" — страны вводятся меры, ограничивающие распространение коронавируса, в том числе Латвия. Приостановлена или вовсе прекращена деятельность многих предприятий и учреждений. Закрыты границы. Отменены массовые мероприятия. А как же свадьбы? За последние несколько недель свадебные условия резко изменились. Руководитель студии Eledarium DECOR Дарья Григорьева ощутила это на себе и предлагает рассмотреть варианты, которые на данный момент есть у пары.

"Лично в моем расписании из свадеб, запланированных на март, была отменена только одна. И то в силу географических нюансов — и жених, и невеста не проживают в Латвии. Границы закрыли — свадьба отменена.

Остальные свадьбы в силе, но их формат сильно изменен. Как же можно отпраздновать свадьбу в сложившихся обстоятельствах?

Камерная свадьба



Первое — вы без проблем можете зарегистрировать свой брак в ЗАГСе, как и планировали. Единственное ограничение — туда допускается только пара и свидетели. Гости в ЗАГС не приходят.

Второе — фотограф. Многие фотографы продолжают свою работу. Тем более, что на фотосессии можно с легкостью соблюдать предписанное безопасное расстояние в 2 метра. Поэтому свадебной фотосессии однозначно быть. Многие пары даже интегрируют "детали эпидемии" в свою свадебную фотосессию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Puziy (@alexanderpuziyph) 20 Мар 2020 в 11:57 PDT

Третье — все еще можно найти рестораны, где вы сможете отпраздновать свою свадьбу в узком кругу. Человек на 10 точно получиться. Но, если честно, я бы ограничилась рестораном на четверых. Пара + свидетели. А классическое торжество на 10-20 или 120 человек можно будет устроить, когда ситуация стабилизируется. А это 100% произойдет.