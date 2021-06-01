Техника для пары "Вбей гвоздик". В идеале — применять каждый день

Чтобы не пришлось вбивать гвозди в крышку гроба ваших отношений, лучше научиться несложной, но очень важной технике для гармоничных отношений, где тоже нужны будут ГВОЗДИ. Подробнее о ней в своем блоге в Instagram рассказал врач-психотерапевт Александр Полищук.
"Не спешите закупать в хозтоварах гвозди и молоток, нам нужны будут другие "гвозди".
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Любовь — это ведь в первую очередь поступки и конкретные действия в адрес объекта любви. Чувства рождаются в следствие наших действий.
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Не стоит ждать инсайта или душевного порыва, чтобы сделать человеку приятно. В действиях рождается любовь, большая привязанность, уважение и нежность.
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Но тут есть некоторые расхождения у мужчин и женщин. Чаще всего мужчина мыслит так:
- вот поднакоплю денег, сил, времени и куплю что-то дорогое, крутое ей;
- я ведь хожу на работу и зарабатываю для нас, а это и есть моя любовь для нее;
- ну я же не изменяю, не планирую уходить из семьи, пусть это ценит.
Для мужчины важен масштаб и лучше поднакопить сил и бахнуть сюрприз.
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А вот женщины мыслят иначе. Ей важна регулярность больше, чем масштаб.
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Женщине важно получать стимуляцию ее психических рецепторов ежедневно. Это объятия, слова, мелкие бытовые заботы с его стороны, проявление инициативы с его стороны, сообщения от него о ее самочувствии и т.д.
Поэтому техника заключается в том, чтобы каждый в паре следил за своим наборов гвоздей. Важно мужчинам добавлять для укрепления отношений больше мелких "гвоздиков", а женщинам иногда радовать его большим "гвоздем". Но таким, который ему лично нравится, а не самой женщине.
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В идеале — это ни дня без "гвоздика".
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Всегда можно найти возможность чем-то порадовать женщину. Даже если она сразу не похвалит и не даст обратную связь, это укрепит отношения".