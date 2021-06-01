Техника для пары "Вбей гвоздик". В идеале — применять каждый день
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Чтобы не пришлось вбивать гвозди в крышку гроба ваших отношений, лучше научиться несложной, но очень важной технике для гармоничных отношений, где тоже нужны будут ГВОЗДИ. Подробнее о ней в своем блоге в Instagram рассказал врач-психотерапевт Александр Полищук.

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"Не спешите закупать в хозтоварах гвозди и молоток, нам нужны будут другие "гвозди".

Любовь — это ведь в первую очередь поступки и конкретные действия в адрес объекта любви. Чувства рождаются в следствие наших действий.

Не стоит ждать инсайта или душевного порыва, чтобы сделать человеку приятно. В действиях рождается любовь, большая привязанность, уважение и нежность.

Но тут есть некоторые расхождения у мужчин и женщин. Чаще всего мужчина мыслит так:

  • вот поднакоплю денег, сил, времени и куплю что-то дорогое, крутое ей;
  • я ведь хожу на работу и зарабатываю для нас, а это и есть моя любовь для нее;
  • ну я же не изменяю, не планирую уходить из семьи, пусть это ценит.


Для мужчины важен масштаб и лучше поднакопить сил и бахнуть сюрприз.

А вот женщины мыслят иначе. Ей важна регулярность больше, чем масштаб.

Женщине важно получать стимуляцию ее психических рецепторов ежедневно. Это объятия, слова, мелкие бытовые заботы с его стороны, проявление инициативы с его стороны, сообщения от него о ее самочувствии и т.д.

Мужчина пользуется здоровенными "гвоздями", а женщины мелкими "гвоздиками".

Поэтому техника заключается в том, чтобы каждый в паре следил за своим наборов гвоздей. Важно мужчинам добавлять для укрепления отношений больше мелких "гвоздиков", а женщинам иногда радовать его большим "гвоздем". Но таким, который ему лично нравится, а не самой женщине.

В идеале — это ни дня без "гвоздика".

Всегда можно найти возможность чем-то порадовать женщину. Даже если она сразу не похвалит и не даст обратную связь, это укрепит отношения".

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