Техника для пары "Вбей гвоздик". В идеале — применять каждый день

Чтобы не пришлось вбивать гвозди в крышку гроба ваших отношений, лучше научиться несложной, но очень важной технике для гармоничных отношений, где тоже нужны будут ГВОЗДИ. Подробнее о ней в своем блоге в Instagram рассказал врач-психотерапевт Александр Полищук.

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"Не спешите закупать в хозтоварах гвозди и молоток, нам нужны будут другие "гвозди".

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Любовь — это ведь в первую очередь поступки и конкретные действия в адрес объекта любви. Чувства рождаются в следствие наших действий.

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Не стоит ждать инсайта или душевного порыва, чтобы сделать человеку приятно. В действиях рождается любовь, большая привязанность, уважение и нежность.

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Но тут есть некоторые расхождения у мужчин и женщин. Чаще всего мужчина мыслит так:

вот поднакоплю денег, сил, времени и куплю что-то дорогое, крутое ей;

я ведь хожу на работу и зарабатываю для нас, а это и есть моя любовь для нее;

ну я же не изменяю, не планирую уходить из семьи, пусть это ценит.



Для мужчины важен масштаб и лучше поднакопить сил и бахнуть сюрприз.

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А вот женщины мыслят иначе. Ей важна регулярность больше, чем масштаб.

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Женщине важно получать стимуляцию ее психических рецепторов ежедневно. Это объятия, слова, мелкие бытовые заботы с его стороны, проявление инициативы с его стороны, сообщения от него о ее самочувствии и т.д.