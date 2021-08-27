Тест на любовь: как проанализировать свои отношения с партнером без помощи психолога

После ужина вы заваливаетесь на любимый диван. Ваш партнер (партнерша) уже там — в той же старой футболке (или застиранном халатике), что и вчера, и позавчера, и неделю назад. Вы тянетесь за пультом, чтобы выбирать очередной сериал, но вдруг задумываетесь: это и есть моя жизнь? Мои отношения? Куда все это движется?

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Чтобы проанализировать то, что происходит между вами и любимым человеком, не обязательно идти к семейному психотерапевту. Известный новозеландский психолог Карен Ниммо разработала простой, но эффективный тест для пар.

Постарайтесь максимально честно ответить на вопросы ниже. Ставить себе оценку или выносить вердикт отношениям не нужно — тест создан лишь для того, чтобы вы могли копнуть чуть глубже и разобраться, что происходит между вами и партнером.

Как вы проводили вечера на этой неделе?



Возьмите типичную для вашей семьи неделю и проанализируйте пять будних вечеров подряд. Что вы делали сразу после того, как заканчивали работать (захлопывали крышку ноутбука или возвращались из офиса домой), и до отхода ко сну, помимо того, что готовили, ужинали и мыли посуду?

Спросите себя, не похожи ли ваши вечера один на другой, а главное, устраивает ли вас это.

Каким было качество времени, проведенного с партнером?



Если вы провели весь вечер вдвоем и были абсолютно счастливы, это прекрасно. Но могло быть и так, что вы были рядом, но не вместе, не в контакте. Возможно, вам было скучно или даже одиноко, либо вечерами вы продолжали работать.

А может, вы старались избегать близкого человека: уходили на встречи с друзьями, утыкались в смартфон или включали шоу, которые он терпеть не может. Вы довольны тем, как проводили время вместе и врозь?

Куда важнее не то, сколько часов вы были рядом, а качество проведенного вместе времени. Смеялись ли вы вместе хотя бы пару раз? Комфортно ли вам было молчать в присутствии друг друга? Или же пребывание бок о бок лишь подсвечивало пролегающую между вами пропасть?

Какие чувства и эмоции вы испытываете в ожидании вечера?

Вы ждете вечера с радостным нетерпением? С тревогой? С напряжением? Заранее скучая? Равнодушно? Раздраженно? Понаблюдайте за мыслями, чувствами и ощущениями в теле: физиологические реакции могут многое рассказать о том, насколько мы удовлетворены текущим моментом.

Используете ли вы ваше время наилучшим образом?



Почему вы проводите вечера именно таким образом? При ответе на этот вопрос будьте честны с собой. Если и вы, и партнер довольны тем, как все складывается, значит, и менять ничего не нужно. Но, возможно, близкий человек воспринимает ситуацию иначе и хорошо бы поговорить с ним об этом.



Если бы этого человека не было в вашей жизни, что бы вы чувствовали?



Неважно, по какой причине этого человека не было бы рядом с вами. Просто подумайте: смогли бы вы жить без него и хотели бы? Какие бы чувства при этом испытывали? Мысль провокационная и может вызвать сопротивление, но поразмышлять на такую тему иногда полезно.



Чем вам поможет этот тест?



Речь не о том, что каждый вечер должен превращаться в интереснейшие дебаты или безудержный секс: мы часто устаем за день, и просто поваляться в обнимку перед телевизором — это вполне нормально. Главное — понять, не подкрадывается ли к вам скука или, что еще хуже, не возникает ли между вами отчуждение. Этот короткий тест поможет понять, довольны ли вы совместной жизнью, и, если нет, подскажет, что именно стоит изменить.

