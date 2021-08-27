Тест на любовь: как проанализировать свои отношения с партнером без помощи психолога
Foto: Shutterstock

После ужина вы заваливаетесь на любимый диван. Ваш партнер (партнерша) уже там — в той же старой футболке (или застиранном халатике), что и вчера, и позавчера, и неделю назад. Вы тянетесь за пультом, чтобы выбирать очередной сериал, но вдруг задумываетесь: это и есть моя жизнь? Мои отношения? Куда все это движется?

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы проанализировать то, что происходит между вами и любимым человеком, не обязательно идти к семейному психотерапевту. Известный новозеландский психолог Карен Ниммо разработала простой, но эффективный тест для пар.

Постарайтесь максимально честно ответить на вопросы ниже. Ставить себе оценку или выносить вердикт отношениям не нужно — тест создан лишь для того, чтобы вы могли копнуть чуть глубже и разобраться, что происходит между вами и партнером.

Как вы проводили вечера на этой неделе?


Возьмите типичную для вашей семьи неделю и проанализируйте пять будних вечеров подряд. Что вы делали сразу после того, как заканчивали работать (захлопывали крышку ноутбука или возвращались из офиса домой), и до отхода ко сну, помимо того, что готовили, ужинали и мыли посуду?

Спросите себя, не похожи ли ваши вечера один на другой, а главное, устраивает ли вас это.

Каким было качество времени, проведенного с партнером?


Если вы провели весь вечер вдвоем и были абсолютно счастливы, это прекрасно. Но могло быть и так, что вы были рядом, но не вместе, не в контакте. Возможно, вам было скучно или даже одиноко, либо вечерами вы продолжали работать.

А может, вы старались избегать близкого человека: уходили на встречи с друзьями, утыкались в смартфон или включали шоу, которые он терпеть не может. Вы довольны тем, как проводили время вместе и врозь?

Куда важнее не то, сколько часов вы были рядом, а качество проведенного вместе времени. Смеялись ли вы вместе хотя бы пару раз? Комфортно ли вам было молчать в присутствии друг друга? Или же пребывание бок о бок лишь подсвечивало пролегающую между вами пропасть?

Какие чувства и эмоции вы испытываете в ожидании вечера?

Вы ждете вечера с радостным нетерпением? С тревогой? С напряжением? Заранее скучая? Равнодушно? Раздраженно? Понаблюдайте за мыслями, чувствами и ощущениями в теле: физиологические реакции могут многое рассказать о том, насколько мы удовлетворены текущим моментом.

Используете ли вы ваше время наилучшим образом?


Почему вы проводите вечера именно таким образом? При ответе на этот вопрос будьте честны с собой. Если и вы, и партнер довольны тем, как все складывается, значит, и менять ничего не нужно. Но, возможно, близкий человек воспринимает ситуацию иначе и хорошо бы поговорить с ним об этом.

Если бы этого человека не было в вашей жизни, что бы вы чувствовали?


Неважно, по какой причине этого человека не было бы рядом с вами. Просто подумайте: смогли бы вы жить без него и хотели бы? Какие бы чувства при этом испытывали? Мысль провокационная и может вызвать сопротивление, но поразмышлять на такую тему иногда полезно.

Чем вам поможет этот тест?


Речь не о том, что каждый вечер должен превращаться в интереснейшие дебаты или безудержный секс: мы часто устаем за день, и просто поваляться в обнимку перед телевизором — это вполне нормально. Главное — понять, не подкрадывается ли к вам скука или, что еще хуже, не возникает ли между вами отчуждение. Этот короткий тест поможет понять, довольны ли вы совместной жизнью, и, если нет, подскажет, что именно стоит изменить.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Психология отношений
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом