Токсичные отношения хуже, чем их отсутствие. 9 признаков того, что он вам не подходит

Многие женщины до сих пор придерживаются принципа "ну и пусть он такой, зато не одна". Однако неблагополучные, токсичные отношения хуже, чем их отсутствие, уверена психотерапевт Вероника Серединская. В своем блоге в Instagram она объяснила, как довольно быстро понять, что ваш партнер не тот, с кем надо продолжать отношения.

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"Я много раз видела, как женщины, ведомые принципом "ну и пусть он такой, зато не одна", разрушают себя. Они тратят на токсичные отношения уйму энергии и здоровья. А могли бы всю эту энергию пустить на самосовершенствование, на залечивание душевных ран, а не на расковыривание новых.

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Основная, на мой взгляд, беда в том, что женщины настолько привыкли к нездоровым отношениям, что уже не замечают, что что-то не так. Скорее всего, у родителей были примерно такие же — токсичные и неблагополучные отношения.

Этот шаблон стал настолько обыденным, что даже не возникает мысли, что:

что-то не так,

можно что-то изменить.

Вот, что должно вам дать понять, что ваш партнер не тот, с кем надо продолжать отношения.

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1. Он вас оскорбляет, пытается уколоть словами.

2. Он вам угрожает. Обещает как-то навредить вам или себе, если вы его бросите.

3. Если ему кажется, что вы его чем-то обидели, он "наказывает" вас молчанием и игнором.

4. Он кричит на вас, пугает, толкает, проявляет агрессию в вашу сторону.

5. Он может без предупреждения пропасть, перестать отвечать на звонки и сообщения.

6. Если вы делаете замечание ему, он обвиняет во всем вас — это из-за вас он на вас же кричит.

7. Он не рассказывает вам о своей жизни. Например, совершает дорогостоящие покупки, не поставив вас в известность.

8. Он открыто говорит, что ваше мнение для него ничего не значит.

9. Он полностью весь быт вешает на вас, приправляя это словами "ты же женщина, ты обязана".

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Вы точно заслуживаете, чтобы рядом с вами был человек, который бы окружил вас заботой, вниманием и поддержкой. И если вы замечаете, что в ваших отношениях что-то не так, если есть что-то, что перечислено выше, подумайте, пожалуйста, о том, чтобы прекратить эти отношения. Подумайте, а потом сделайте шаг навстречу своему счастью и свободе".