Токсичные отношения хуже, чем их отсутствие. 9 признаков того, что он вам не подходит
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Многие женщины до сих пор придерживаются принципа "ну и пусть он такой, зато не одна". Однако неблагополучные, токсичные отношения хуже, чем их отсутствие, уверена психотерапевт Вероника Серединская. В своем блоге в Instagram она объяснила, как довольно быстро понять, что ваш партнер не тот, с кем надо продолжать отношения.

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"Я много раз видела, как женщины, ведомые принципом "ну и пусть он такой, зато не одна", разрушают себя. Они тратят на токсичные отношения уйму энергии и здоровья. А могли бы всю эту энергию пустить на самосовершенствование, на залечивание душевных ран, а не на расковыривание новых.

Основная, на мой взгляд, беда в том, что женщины настолько привыкли к нездоровым отношениям, что уже не замечают, что что-то не так. Скорее всего, у родителей были примерно такие же — токсичные и неблагополучные отношения.

Этот шаблон стал настолько обыденным, что даже не возникает мысли, что:

  • что-то не так,
  • можно что-то изменить.

Вот, что должно вам дать понять, что ваш партнер не тот, с кем надо продолжать отношения.

1. Он вас оскорбляет, пытается уколоть словами.

2. Он вам угрожает. Обещает как-то навредить вам или себе, если вы его бросите.

3. Если ему кажется, что вы его чем-то обидели, он "наказывает" вас молчанием и игнором.

4. Он кричит на вас, пугает, толкает, проявляет агрессию в вашу сторону.

5. Он может без предупреждения пропасть, перестать отвечать на звонки и сообщения.

6. Если вы делаете замечание ему, он обвиняет во всем вас — это из-за вас он на вас же кричит.

7. Он не рассказывает вам о своей жизни. Например, совершает дорогостоящие покупки, не поставив вас в известность.

8. Он открыто говорит, что ваше мнение для него ничего не значит.

9. Он полностью весь быт вешает на вас, приправляя это словами "ты же женщина, ты обязана".

Вы точно заслуживаете, чтобы рядом с вами был человек, который бы окружил вас заботой, вниманием и поддержкой. И если вы замечаете, что в ваших отношениях что-то не так, если есть что-то, что перечислено выше, подумайте, пожалуйста, о том, чтобы прекратить эти отношения. Подумайте, а потом сделайте шаг навстречу своему счастью и свободе".

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