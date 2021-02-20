Порой кажется, что ваш мужчина неожиданно изменился и стал как будто совсем другим человеком. На самом деле он таким и был, но мы часто идеализируем партнеров, когда сильно хотим отношений, говорит психолог, психотерапевт Вероника Серединская. Она считает, что есть три роковые ошибки, которые совершают женщины в начале отношений, из-за которых потом вместо своего принца они обнаруживают "того самого с рогами и бородкой".

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Вы не замечаете тревожных сигналов

Он делает что-то, что вам не нравится (не проводил, не позвонил, не предупредил и т.п.), а потом как-то вроде логично оправдывается. И ваша интуиция кричит, что это фигня. Но голос разума, ведомый желанием быть в отношениях, говорит, что все норм.

Вы решаете, что сможете его изменить

"Если он меня любит, он изменится", "Наша любовь все преодолеет", "Я помогу ему стать другим человеком", — и другие женские мифы. Весь фокус в том, что мужчина, конечно, может измениться. Но только если сам того захочет. Поверьте опыту, если он уже ведет себя как "не тот самый", он не захочет.

Вы оцениваете мужчину по каким-то очень специфичным критериям, упуская из виду картинку целиком

Вот мечтаете вы встретить того, кто играет на гитаре, готовит завтраки и любит собак. И вы встречаете такого мужчину (какая удача). И влюбленная в набор положительных качеств совершенно упускаете из виду, что этот любитель собак может быть разбрасывает носки, маменькин сынок и вообще-то бабник.

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Это самые частые причины того, что женщины в один момент обнаруживают себя рядом с непонятным мужиком, который с "тем самым" не имеет ничего общего. Поэтому всегда слушайте интуицию, смотрите на человека в целом и не надейтесь его изменить. И будет вам счастье.