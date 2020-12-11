Три способа оградить себя от непрошеных советов
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Вы любите давать советы? А когда их дают вам, как вы себя чувствуете? По статистике, всего 5% людей готовы с радостью принять непрошеный совет, 30% отнесутся с подозрением, а 65% воспримут негативно. О том, как обезопасить себя от вторжения непрошеных советов, в своем блоге в Instagram рассказывает психолог Мария Тагамлицкая.

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Родственники, друзья и даже незнакомцы часто высказывают свое мнение в форме совета. Вроде бесплатная и безвозмездная помощь. Люди любят влезть и сказать как должно быть ПРАВИЛЬНО. Но почему вместо благодарности, у нас возникает злость и непринятие сказанного?

Все просто: основной триггер — это нарушение личных границ. Советчик считает себя благодетелем. Но вы воспринимаете его иначе. Складывается впечатление, что он вас критикует своими замечаниями, показывает свое превосходство и большую опытность. Советы бывают и некорректными, что задевают больные темы, которые не хочется обсуждать ни с родственниками, ни тем более с посторонними людьми.

Как же обезопасить себя от вторжения непрошеных советов?

Сказать честно

"Спасибо, но я не нуждаюсь в советах. Если будет нужно, обращусь".

Не принимайте на свой счет

Возможно, человек проецирует свою проблему в совете, что дает вам. Например, друг с трудностями в личной жизни советует вам остепениться. Просто пропустите это мимо ушей, не реагируйте.

Смените тему

"Ок", "может быть и так" — спокойная реакция подобными фразами притормозит человека. А чтобы не получить повторный совет, сразу же уводите разговор в другое русло.

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