"Ты должен меня выслушать!" Одно слово, которое убивает отношения

"Есть одно условие для улучшения отношений: нужно перестать "переделывать" тех, кого вы любите", — уверена психолог Наталья Прусакова. В своем блоге в Instagram она рассказала о вредных привычках, которые мешают выстраиванию здоровых отношений в семье и чего следует избегать, чтобы из близких людей не превратиться в чужих.
Слишком много критики
Постоянные жалобы и выражения недовольства, неудовлетворенность другим человеком может повлиять на то, что "обвиняемый" будет отгораживаться и сводить на минимум общение с критиканом.
Неспособность сопереживать
Люди всегда ожидают, что смогут положиться на близкого человека (партнера, родителя и т.п.), для поддержки и сострадания в трудных жизненных ситуациях. Это очень объединяет и создает безопасную среду внутри семьи.
Игнорирование важных жалоб и просьб
Возможно ваш близкий человек часто озвучивает какие-то свои проблемы и волнения, вуалируя их под жалобы и просьбы так много раз, что вас это начинает раздражать. Успокойтесь, возможно человек хочет донести до вас что-то очень важное. Отмахиваясь, вы можете пропустить серьезную проблему близкого, а возможна это недопонимание касается конкретно вас. Разберитесь спокойно, что на самом деле волнует человека, обсудите вместе пути выхода его из этого состояния. В противном случае он может чувствовать себя отвергнутым или обиженным, что ведет к увеличению дистанции в отношениях.
Техноференция
Исследования влияния техноконференции на людей доказали не только ухудшение состояния их здоровья, но и возникновение сложностей в поддержании внутрисемейных отношений, как в паре, так и в детско-родительских. Когда человек большую часть свободного времени уделяет просмотру всевозможных технических устройств, близким людям кажется, что они ушли на второй план и неинтересны как собеседники. Это отдаляет и обесценивает членов семьи.
Возможно, напоминание об этих вредных привычках будет профилактикой выстраивания гармоничных отношений с вашими близкими и родными людьми.
Также важно усвоить одну простую истину: чтобы человек, которого ты любишь, не отворачивался от тебя, необходимо исключить из обихода слово "должен". Это слово несет в себе осуждающую и контролирующую позицию, звучащую как обвинение и вызывающее стыд.
Сейчас известно много коммуникативных правил, как строить фразы при разговоре, чтобы вас услышали. Однако, если внутри вы будете настроены, что другой вам что-то должен, то даже самая правильная фраза, будет пронизана вашими требованиями. Так как помимо слов, люди считывают и другие невербальные сигналы.
⠀
Если вы говорите человеку: "Мне бы хотелось, чтобы ты больше времени уделял порядку в своих вещах", а внутренняя неуловимая мысль бубнит: "Ты неисправимый неряха!", то человек все равно будет чувствовать ваше недовольство им.
⠀
Поэтому в своем сознании нужно прежде всего искать эти токсичные мысли, оспаривать их, опираясь на положительные качества другого человека. В таком случае мысль "Опять он все раскидал!", можно поменять на "Он такой заботливый и щедрый, что требовать от него с раздражением поддержания порядка, неправильно. Кроме того я всегда должна помнить, что он заботливый отец и ответственный мужчина".
⠀
А еще необходимо заменить "он должен" на "я хочу". Например:
- вместо "Ты должен меня выслушать!", скажите: "Я очень хочу, чтобы ты меня выслушал";
- вместо: "Прекрати думать только о себе!", скажите: "Я хочу понять твои ожидания и чувства, так как надеюсь, что ты захочешь понять и мои тоже. "Я думаю, что такое понимание друг друга, пойдет нам обоим на пользу";
- вместо "Я не хотел бы говорить на эту тему!", скажите "Я хочу обдумать то, что ты говоришь, дай мне время разобраться и ответить тебе".
Нужно себя спрашивать: "Все ли слова, произнесенные мной другому человеку, несут то, что я на самом деле думаю о нем?" Если вы заметили токсичные мысли, то сначала поменяйте их, а потом уже стройте свой разговор.