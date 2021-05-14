"Ты должен меня выслушать!" Одно слово, которое убивает отношения
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"Есть одно условие для улучшения отношений: нужно перестать "переделывать" тех, кого вы любите", — уверена психолог Наталья Прусакова. В своем блоге в Instagram она рассказала о вредных привычках, которые мешают выстраиванию здоровых отношений в семье и чего следует избегать, чтобы из близких людей не превратиться в чужих.

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Слишком много критики

Постоянные жалобы и выражения недовольства, неудовлетворенность другим человеком может повлиять на то, что "обвиняемый" будет отгораживаться и сводить на минимум общение с критиканом.

Неспособность сопереживать

Люди всегда ожидают, что смогут положиться на близкого человека (партнера, родителя и т.п.), для поддержки и сострадания в трудных жизненных ситуациях. Это очень объединяет и создает безопасную среду внутри семьи.

Игнорирование важных жалоб и просьб

Возможно ваш близкий человек часто озвучивает какие-то свои проблемы и волнения, вуалируя их под жалобы и просьбы так много раз, что вас это начинает раздражать. Успокойтесь, возможно человек хочет донести до вас что-то очень важное. Отмахиваясь, вы можете пропустить серьезную проблему близкого, а возможна это недопонимание касается конкретно вас. Разберитесь спокойно, что на самом деле волнует человека, обсудите вместе пути выхода его из этого состояния. В противном случае он может чувствовать себя отвергнутым или обиженным, что ведет к увеличению дистанции в отношениях.

Техноференция

Исследования влияния техноконференции на людей доказали не только ухудшение состояния их здоровья, но и возникновение сложностей в поддержании внутрисемейных отношений, как в паре, так и в детско-родительских. Когда человек большую часть свободного времени уделяет просмотру всевозможных технических устройств, близким людям кажется, что они ушли на второй план и неинтересны как собеседники. Это отдаляет и обесценивает членов семьи.

Возможно, напоминание об этих вредных привычках будет профилактикой выстраивания гармоничных отношений с вашими близкими и родными людьми.

Также важно усвоить одну простую истину: чтобы человек, которого ты любишь, не отворачивался от тебя, необходимо исключить из обихода слово "должен". Это слово несет в себе осуждающую и контролирующую позицию, звучащую как обвинение и вызывающее стыд.

Мысли о том, что я буду счастлив, только если другой изменится, со временем могут стать токсичными для любых отношений, особенно для близких.

Сейчас известно много коммуникативных правил, как строить фразы при разговоре, чтобы вас услышали. Однако, если внутри вы будете настроены, что другой вам что-то должен, то даже самая правильная фраза, будет пронизана вашими требованиями. Так как помимо слов, люди считывают и другие невербальные сигналы.

Если вы говорите человеку: "Мне бы хотелось, чтобы ты больше времени уделял порядку в своих вещах", а внутренняя неуловимая мысль бубнит: "Ты неисправимый неряха!", то человек все равно будет чувствовать ваше недовольство им.

Поэтому в своем сознании нужно прежде всего искать эти токсичные мысли, оспаривать их, опираясь на положительные качества другого человека. В таком случае мысль "Опять он все раскидал!", можно поменять на "Он такой заботливый и щедрый, что требовать от него с раздражением поддержания порядка, неправильно. Кроме того я всегда должна помнить, что он заботливый отец и ответственный мужчина".

А еще необходимо заменить "он должен" на "я хочу". Например:

  • вместо "Ты должен меня выслушать!", скажите: "Я очень хочу, чтобы ты меня выслушал";
  • вместо: "Прекрати думать только о себе!", скажите: "Я хочу понять твои ожидания и чувства, так как надеюсь, что ты захочешь понять и мои тоже. "Я думаю, что такое понимание друг друга, пойдет нам обоим на пользу";
  • вместо "Я не хотел бы говорить на эту тему!", скажите "Я хочу обдумать то, что ты говоришь, дай мне время разобраться и ответить тебе".

Нужно себя спрашивать: "Все ли слова, произнесенные мной другому человеку, несут то, что я на самом деле думаю о нем?" Если вы заметили токсичные мысли, то сначала поменяйте их, а потом уже стройте свой разговор.

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