"Ты должен меня выслушать!" Одно слово, которое убивает отношения

"Есть одно условие для улучшения отношений: нужно перестать "переделывать" тех, кого вы любите", — уверена психолог Наталья Прусакова. В своем блоге в Instagram она рассказала о вредных привычках, которые мешают выстраиванию здоровых отношений в семье и чего следует избегать, чтобы из близких людей не превратиться в чужих.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Слишком много критики

Постоянные жалобы и выражения недовольства, неудовлетворенность другим человеком может повлиять на то, что "обвиняемый" будет отгораживаться и сводить на минимум общение с критиканом.

Неспособность сопереживать

Люди всегда ожидают, что смогут положиться на близкого человека (партнера, родителя и т.п.), для поддержки и сострадания в трудных жизненных ситуациях. Это очень объединяет и создает безопасную среду внутри семьи.

Игнорирование важных жалоб и просьб

Возможно ваш близкий человек часто озвучивает какие-то свои проблемы и волнения, вуалируя их под жалобы и просьбы так много раз, что вас это начинает раздражать. Успокойтесь, возможно человек хочет донести до вас что-то очень важное. Отмахиваясь, вы можете пропустить серьезную проблему близкого, а возможна это недопонимание касается конкретно вас. Разберитесь спокойно, что на самом деле волнует человека, обсудите вместе пути выхода его из этого состояния. В противном случае он может чувствовать себя отвергнутым или обиженным, что ведет к увеличению дистанции в отношениях.

Техноференция

Исследования влияния техноконференции на людей доказали не только ухудшение состояния их здоровья, но и возникновение сложностей в поддержании внутрисемейных отношений, как в паре, так и в детско-родительских. Когда человек большую часть свободного времени уделяет просмотру всевозможных технических устройств, близким людям кажется, что они ушли на второй план и неинтересны как собеседники. Это отдаляет и обесценивает членов семьи.

Возможно, напоминание об этих вредных привычках будет профилактикой выстраивания гармоничных отношений с вашими близкими и родными людьми.

Также важно усвоить одну простую истину: чтобы человек, которого ты любишь, не отворачивался от тебя, необходимо исключить из обихода слово "должен". Это слово несет в себе осуждающую и контролирующую позицию, звучащую как обвинение и вызывающее стыд.