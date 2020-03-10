Ученые выяснили, что мужчины чувствуют запах сексуального возбуждения женщины
Foto: Shutterstock

Мужчины способны отличить запах сексуально возбужденной женщины от ее запаха в спокойном состоянии, выяснили ученые. Более того, запах возбужденной женщины способен возбудить и самого мужчину.

Работа доктора Арно Висмана, психолога из британского Университета Кента, и его коллеги из Университета Пенсильвании Илана Шриры, перекликается с предыдущими исследованиями, свидетельствующими о том, что человек способен чувствовать запахи, передающие эмоции, такие как страх или грусть. Как и эти чувства, сексуальное возбуждение также является эмоциональным физическим состоянием.

Результаты были получены с помощью трех экспериментов. Исследователи собрали образцы подмышечного пота женщин, которые, занимаясь на велотренажере, просматривали документальный фильм о строительстве моста и эротический фильм "Девять песен".

Ученые выяснили, что мужчины чувствуют запах сексуального возбуждения женщины
Foto: Shutterstock

При этом женщины сами оценивали испытываемое возбуждение с помощью опросника. В первом эксперименте 24 гетеросексуальным мужчинам предоставили образы запаха 11 возбужденных и невозбужденных женщин, и первый тип запахов им показался более сексуально привлекательным.

Во втором эксперименте 32 гетеросексуальных мужчины оценивали образцы запахов шести женщин. Помимо обонятельной пробы, им нужно было оценить и уровень своего сексуального возбуждения. В первой части были воспроизведены результаты предыдущего эксперимента, а во второй выяснилось, что мужчины возбуждаются сильнее после запаха возбужденной женщины.

В ходе третьего эксперимента 35 гетеросексуальных мужчин также проходили обонятельный тест (образцы были взяты у семи женщин). После этого им показывали фотографии, на части которых были изображены "откровенно одетые женщины в провокационных позах".

Ученые выяснили, что мужчины чувствуют запах сексуального возбуждения женщины
Foto: Shutterstock

Согласно опросникам, после запаха возбужденной женщины откровенно одетые женщины привлекали мужчин сильнее, чем после образцов пота, собранных в нейтральном состоянии.

"Эти исследования показывают, что мужчины чувствительны к обонятельным сигналам сексуального возбуждения, посылаемым женщинами. Исследование предполагает, что эти сигналы — вместе с соответствующими визуальными и звуковыми выражениями сексуального интереса — могут дать более сильный общий сигнал, усиливающий сексуальное влечение", — объясняет доктор Висман.

Во всех экспериментах участвовали женщины, не принимающие противозачаточные таблетки.

Это не первое исследование того, как запахи тела влияют на половое влечение.

Ученые выяснили, что мужчины чувствуют запах сексуального возбуждения женщины
Foto: Shutterstock

В 2007 году была опубликована получившая широкую известность статья психолога Джеффри Миллера, согласно которой исполнительницы интимных танцев получают от клиентов больше всего чаевых, когда находятся в благоприятной для зачатия фазе менструального цикла.

При этом средний заработок женщин, принимавших контрацептивы, не имел пиков и был ниже, чем у танцовщиц, имевших обычный менструальный цикл.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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