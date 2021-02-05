Ученые выяснили, какая часть мужского тела действительно привлекает женщин
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Сколько не пытаются ученые опытным путем определить, что же привлекает мужчин в женщинах и наоборот, всегда появляется масса нюансов, сводящих на нет все долговременные исследования. Очередную попытку искусственным путем создать идеального мужчину, который бы стал мечтой для большинства прекрасных жительниц планеты, предприняли в США.

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Как рассказывает портал МедикФорум, для начала ученые старательно измерили пропорции лучших представителей американской расы — 9000 солдат армии. Затем сгенерировали усредненную модель мужчины. А дальше принялись экспериментировать уже с этим фотороботом, поочередно уменьшая и удлиняя ему самые разные части тела.

Получившиеся образцы дали оценить нескольким сотням женщин. Все они принялись дружно голосовать за фигуру, имеющие значительно более длинные ноги, чем у среднестатистического мужчины.

При этом длина нижних конечностей должна была составлять примерно половину от всего тела, но никак не больше. Слишком уж длинноногие кузнечики тоже женщин не привлекли.

Как выяснилось позже, интуитивно женщины выбирали не только самого красивого самца, но и менее подверженного различным заболеваниям.

У длинноногих реже встречается диабет 2-го типа, повышенное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы. Учитывая, что это как раз наиболее часто встречающиеся болезни современности, природа в очередной раз одарила потенциальных матерей способностью распознавать лучшего партнера для воспроизведения потомства.

Дальше было выяснено, что длина ног зависит не только от природных особенностей организма, но и от условий, в которых рос будущий мужчина. Хорошее питание и комфортная психологическая среда способствуют общему эстетически пропорциональному развитию тела. В том числе и росту конечностей.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Исследование Красота Мужчина и женщина Отношения
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