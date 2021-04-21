Уйти нельзя остаться. Когда мужчина решает уйти от женщины

Уйти нельзя остаться. Как мужчина решает, где ставить запятую? В своем блоге в Instagram врач-психотерапевт Александр Полещук предложил обсудить мужскую психологическую пунктуацию.
"Увы, порой отношения заходят в тупик. И каждый в паре демонстрирует свою стратегию:
- убегает от проблемы,
- проецирует и устраивает скандалы,
- выводит партнера из себя, чтобы он/она первые инициировали развод,
- компенсирует другим (карьерой, детьми, спортом).
Если кризис затягивается, то скрывать "семейную опухоль" становится невыносимо. Решение о разводе по статистике чаще принимает женщина, а мужчина ставит "запятую" после слова "нельзя"...
Неужели мужчины так трусливы и инертны? И что же может заставить их взять на себя ответственность за развод?
Начнем с трусости. Дело не в ней, а в том, что мужчине:
- выгодно,
- нужно защитить свое эго.
Зачем разводиться, делить все и терять бесплатную кухарку и уборщицу? Бытовой комфорт для мужчины часто важнее эмоционального. Все стабильненько.
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А защита ЭГО — это нежелание чувствовать себя лузером, который не смог сохранить семью. Мальчиков с детства учат скрывать свою слабость, глупость, неправоту. А развод для мужского мозга = ты дурак, слабак, не мужик.
Вот и появляются ситуации:
- она страдает,
- она ждет, что он подаст на развод,
- он ничего не делает.
А женщина на консультации жалуется: "Он не дает развод, не отпускает". Это вранье себе.
Женщина ошибается, воспринимая пассивное поведение мужа КАК СИГНАЛ, ЧТО ОН ЕЩЕ ЛЮБИТ ЕЕ, СТРАДАЕТ И СОМНЕВАЕТСЯ. В этот момент он скорее всего об этом даже не думает.
Но бывает, что оставаться с ней больнее, чем лишиться стабильности. Потому что страдает мужское ЭГО.
Обычно это такие ситуации:
- она изменила с другим,
- она обманывает его финансово (брачный договор),
- он нашел другую, влюбился по уши, а она требует развода с женой.
Мужчина разводится, когда страдает его репутация или он рискует упустить новую пассию.
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Так что мужчины делятся на 2 типа:
- не любят никакую "пунктуацию" (манипуляторы),
- любят только "точки".
Какой из этих типов встречался на вашем пути?".