Уйти нельзя остаться. Когда мужчина решает уйти от женщины
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Уйти нельзя остаться. Как мужчина решает, где ставить запятую? В своем блоге в Instagram врач-психотерапевт Александр Полещук предложил обсудить мужскую психологическую пунктуацию.

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"Увы, порой отношения заходят в тупик. И каждый в паре демонстрирует свою стратегию:

  • убегает от проблемы,
  • проецирует и устраивает скандалы,
  • выводит партнера из себя, чтобы он/она первые инициировали развод,
  • компенсирует другим (карьерой, детьми, спортом).

Если кризис затягивается, то скрывать "семейную опухоль" становится невыносимо. Решение о разводе по статистике чаще принимает женщина, а мужчина ставит "запятую" после слова "нельзя"...

Неужели мужчины так трусливы и инертны? И что же может заставить их взять на себя ответственность за развод?

Начнем с трусости. Дело не в ней, а в том, что мужчине:

  • выгодно,
  • нужно защитить свое эго.

Зачем разводиться, делить все и терять бесплатную кухарку и уборщицу? Бытовой комфорт для мужчины часто важнее эмоционального. Все стабильненько.

А защита ЭГО — это нежелание чувствовать себя лузером, который не смог сохранить семью. Мальчиков с детства учат скрывать свою слабость, глупость, неправоту. А развод для мужского мозга = ты дурак, слабак, не мужик.

Вот и появляются ситуации:

  • она страдает,
  • она ждет, что он подаст на развод,
  • он ничего не делает.

А женщина на консультации жалуется: "Он не дает развод, не отпускает". Это вранье себе.

Женщина ошибается, воспринимая пассивное поведение мужа КАК СИГНАЛ, ЧТО ОН ЕЩЕ ЛЮБИТ ЕЕ, СТРАДАЕТ И СОМНЕВАЕТСЯ. В этот момент он скорее всего об этом даже не думает.

Но бывает, что оставаться с ней больнее, чем лишиться стабильности. Потому что страдает мужское ЭГО.

Обычно это такие ситуации:

  • она изменила с другим,
  • она обманывает его финансово (брачный договор),
  • он нашел другую, влюбился по уши, а она требует развода с женой.

Мужчина разводится, когда страдает его репутация или он рискует упустить новую пассию.

Так что мужчины делятся на 2 типа:

  • не любят никакую "пунктуацию" (манипуляторы),
  • любят только "точки".

Какой из этих типов встречался на вашем пути?".

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