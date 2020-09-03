В Дании секс без четкого согласия будет считаться изнасилованием
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Дания становится 10 страной в Европе, в которой секс без четко артикулированного согласия на интимные отношения будет трактоваться законом как изнасилование, пишет Euronews.com.

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Правительство скандинавского королевства внесло поправку в уголовный кодекс, с которой согласились все партии, входящие в коалицию.

НКО называют этот шаг властей исторической победой.

20-летняя студентка Исабель говорит, что прежняя ситуация, когда под изнасилованием понимался лишь секс под угрозой, порой заставляла ее опасаться вступать в близкие отношения.

О межпартийном консенсусе, направленном на то, чтобы защищать права прежде всего женщин объявил министр юстиции Ник Хэккеруп. Любое несогласие отныне трактуется как насилие, заявил он прессе.

Глава ведомства подчеркнул, что документ соответствует новому уровню гендерного равенства. Согласие — это четко сказанное "да", заявила депутат Роза Лунд.

Последний опрос показал, что из 20 тысяч женщин, подвергшихся насилию, лишь 890 решили подать заявление в полицию, и лишь две трети этих исков дошли до суда.

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