Любовь для рижанки Ирины Осиповой — главный стимул к действию. Она уверена, что раскрыла секрет успешного знакомства. Несколько лет назад, желая помочь своей подруге, Ирина создала проект "Чувственное знакомство", где мужчины и женщины общались в темноте, не видя и не прикасаясь к собеседнику. Затем организовала "Романтический квест". В свою очередь ее любовь к музыке воплотилась в сферу деятельности, а к детям — в поддержку тех, кто остался без родителей.

Интерес и любовь к жизни заставляли Ирину все время двигаться вперед. Она была вожатой в детском лагере, аниматором, пробовала себя в жанре пародий, дошла до финала конкурса "Миссис Латвия 2018" и даже участвовала в КВН.

За кулисами КВН

"КВН пришел в мою жизнь через некогда очень популярный сайт one.lv. Со мной связался капитан команды и предложил участие. И петь, и шутить. Команда называлась "Форсаж". Удачной КВН судьбы у нее не сложилось, но опыт был интересный. Спустя время я стала участницей команды "LiveRiga", мы играли в Кубке губернатора Санкт-Петербурга-2014, где одним из представителей жюри был Николай Валуев.