В унисон стучат сердца: раскрыт секрет счастья в постели

Качественная половая жизнь связана с синхронизацией сердцебиения и, возможно, других физиологических показателей у партнеров, выяснили ученые из США. Эти данные позволят более эффективно работать с парами, у которых есть проблемы в сексуальных отношениях, рассчитывают они.

Качественная половая жизнь позволяет партнерам "синхронизироваться" физиологически, выяснили специалисты Техасского университета в Остине — в частности, их сердца начинают биться в одном ритме. Работа была опубликована в журнале Journal of Sexual Medicine.

За последние 15 лет число работ, посвященных сексуальному удовлетворению, резко возросло, отмечают исследователи. Однако физиологическая синхронизация партнеров практически не изучалась. Это понятие подразумевает синхронизацию сердцебиения, дыхания и иных показателей у людей, находящихся в каких-либо взаимоотношениях. Родители синхронизируются с маленькими детьми, у членов команд синхронизация проявляется во время игр, синхронизация возникает даже между врачами и пациентами.

Предыдущие работы показывали корреляцию между уровнем синхронизации и близостью отношений. Авторы работы предположили, что синхронизация может быть наиболее важна в романтических отношениях и быть связана с аспектами не только эмоциональной, но и физической близости. "Исторически сложилось так, что исследований в области сексуальности в парах было мало, — говорит автор работы Бриджит Фрайхарт. — Это оставляет значительный пробел в понимании сексуального удовлетворения — мы знаем, как оно проявляется субъективно, но пока не понимаем его физиологических коррелятов".

Исследователи отобрали 29 моногамных гетеросексуальных пар, члены которых на момент эксперимента состояли в отношениях как минимум три месяца. Сначала испытуемые заполнили опросники, посвященные их половой жизни, а затем ученые усадили их в отдельной комнате лицом к лицу, подключив к электрокардиографам. Мужчина и женщина должны были в течение пяти минут смотреть друг другу в глаза, а затем еще пять минут зеркально копировать действия друг друга.

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Как оказалось, их сердечные ритмы при этом синхронизировались — по изменениям в сердечном ритме мужчины можно было предсказать изменения у женщины, и наоборот. В парах, наиболее удовлетворенных половой жизнью, синхронизация и сердечного ритма, и движений была выражена сильнее.

Однако синхронизация улучшалась в основном за счет женщин — их сердцебиение и движения лучше подстраивались под партнера, чем наоборот. Ученых это не удивило. "Хорошо задокументировано, что женщины лучше мужчин считывают невербальные сигналы, — отмечают они. — Таким образом женщины в паре могут определять сигналы, исходящие от своего партнера, более эффективно, чем мужчины".

"Физиологическая "сонастройка" с партнером важна для качества сексуальных отношений, — рассказывает Фрайхарт. — Конкретные механизмы еще предстоит изучить, но мы можем предположить, что эмпатия, проявляемая на физиологическом уровне, способствует положительному сексуальному опыту обоих партнеров".

Целью исследования было выяснить, есть ли связь между половым удовлетворением и "синхронизацией" в парах, поясняет она. Хотя доказательства связи удалось найти, как именно это работает, пока непонятно. "Наш дизайн исследования не позволяет узнать, является физиологическая синхронность следствием сексуального удовлетворения или его причиной, — говорит Фрайхарт. — Кроме того, наша выборка была ограничена разнополыми парами. В дальнейших исследованиях предстоит выяснить, распространяются ли полученные выводы и на другие виды пар".

Отсутствие достаточных данных о психофизиологической стороне сексуальности привело к существенным пробелам в понимании межличностных процессов, которые влияют на сексуальную удовлетворенность, отмечают авторы работы.

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Если способность синхронизироваться приводит к росту сексуальной удовлетворенности, то это можно будет использовать для работы с парами, у которых есть проблемы в половой жизни, считают исследователи. Если же наоборот, удовлетворенность способствует синхронизации, это предоставляет полезные сведения о влиянии сексуальности на другие аспекты отношений, а также позволяет использовать уровень синхронизации как маркер качества половой жизни.

Впрочем, исследователи не исключают, что на результатах могли сказаться еще какие-то факторы. Во время эксперимента не анализировалась мимика или электромиографические показатели. Возможно, в будущих работах контроль этих параметров позволит получить больше данных. Также предстоит изучить и другие показатели, которые могут синхронизироваться — например, дыхание.