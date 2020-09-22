Верности и восхищения: что женщина ждет от мужчины, а мужчина — от женщины

У все людей есть базовый комплекс ожиданий к партнеру, с которым начинают выстраиваться романтические отношения. Только зачастую в конфетно-букетный период каждый старается выставить себя в более лучшем свете, чем есть на свете и порой убеждая в отсутствии каких-либо ожиданий. Однако они есть всегда, возможно, где-то в глубине души. О том, чего ждет женщина от мужчины и наоборот, психолог, психотерапевт, семейный консультант, действительный член Европейской Ассоциации Транзактного анализа

Ольга Кривова рассказала в своем блоге в Instagram.

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"Отношения мужчины и женщины запускают динамику жизни, создавая полноту, из которой рождается все. И каждый из нас хочет определиться с этой темой в своей жизни, но не у всех получается. Тогда мы чувствуем себя как засушливой пустыне — одиноко и опустошенно. Нет свидетеля жизни, нет второй половины. Пустота пугает, и мы стремимся ее восполнить, осознаем мы это или нет.

Каждая пара составляет свой контракт, определяет ожидания друг от друга и взаимные обязательства. Другого способа договориться нет.

Что женщина ждет от мужчины

Верности. Верности ждут оба партнера явно или со скрытой надеждой. Успех брака зависит от верности, а не от обзора по сторонам: а вдруг где-то есть принц/принцесса получше? Есть. Красивых людей на земле много и на каждого красивого и лучшего найдется еще более лучший.

Где предел? Предел в душе и сердце, эмоциональной привязанности, интимности, нежности, когда дорог именно этот единственный и неповторимый человек. Поиск лучшего истощает и опустошает отношения. Энергия в паре не накапливается для самых сладких и интимных моментов жизни. И вы будете удивлены, но потребность в любви — это потребность развитого сознания. И если развитого сознания нет, то у людей существуют другие, назовем их вегетативные способы отношений и размножения, но к любви они не приводят.

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Определенности. Что еще ждет женщина? Она ждет проявленности и определенности от мужчины. Мужской принцип отдающий, а женский — принимающий. Мужчина проявляет инициативу и делает предложение: "от: пойдем сегодня в кино — до: выходи за меня замуж". Полуслова и полунамеки женщине не подходят. Ее не должны терзать смутные сомнения и догадки. Мера абстрактного хороша в других сюжетах.

Защиты. Женщина определенно ждет мужской защиты и силы. Ждет внимания, нежности и финансовой поддержки. Если кого-то это смущает, то посмотрите на слово "мать" — корень МАТ — это материя. Женщине важны определенные формы.

Наполненного времяпровождения. Женщина ждет интересных разговоров и наполненности времени вместе. Лежащие на диване мужчины ее не вдохновляют. Да, вдох — это мужчина. У женщины тоже есть вдохновение женское, свое. Она ждет, что ее эмоциональность будет принята и мужчина выдержит ее перепады. И, правда, а с кем еще женщине покапризничать? Надеюсь, вы понимаете, что речь не о затяжных истериках и ругани, и не о тех мужчинах, которые любят поиграть в "скандал" или "прятки". Не наша тема.

Практичности. Женщина ждет, что она будет единственно желанной, красивой и мужчина поддержит ее, когда младенец будет лежать у нее на руках. Поможет в воспитании детей, будет снисходителен и великодушен. Сможет ее утешить и успокоить в разные периоды жизни. Скажет очень простые слова: "Все хорошо, моя девочка, я с тобой, я тебя люблю, мы справимся". Ждет практичности и практичного ума, здравых поступков.

Что мужчина ждет от женщины

Верности и восхищения. Мужчина ожидает верности и восхищения, простых слов: "Какой ты молодец!". Искреннее восхищение своим мужчиной, когда чистота и свежесть чувств не вызывают сомнений.

Красоты. Он ждет, что она будет красивой всегда, а не только в первый год после медового месяца. Банально? Да, а жизнь банальна и тем хороша, но и брак был бы хорош, если бы женщина оставалась красивой дома, а не только перед выходом на работу, в гости, в театр и музей. Не создавала бы своей красотой вне дома ситуацию напряжения: "А кому ты так хочешь понравиться?".

Это можно планировать, как и сам брак. Да, в нем присутствует элемент непредсказуемости, но он не может с нами случиться как дождь вне прогноза погоды или град летом.

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Ответственности. Мы можем нести ответственность за себя, частично за партнера, за реакции в определенных ситуациях, выбирая чувства и слова. Взрослое качество, согласны? Когда мы говорим: "судьба — не судьба, будь, как будет, так получилось, жизнь нас опять разводит", то разводите, извините за сленг, вы своего партнера. Это избегание ответственности. Иными словами: "я не могу обещать, что буду хранить верность тебе, себе, свободному выбору быть вместе, тому, что буду рядом и в горе и в радости, в болезни и здравии, богатстве и бедности, в трудностях, которые будут в нашей жизни. Я могу только потреблять, ответственность это не ко мне".

Тогда браку конец, но начало для игр! Уходит база в отношениях, как гарантия безопасности, и начинается ад — психологические игры, бег по кругу друг от друга или друг за другом. Это уже дело вкуса и личных пристрастий по выходу на свободу. Слезы, скандалы, походы к психологам, маме, друзьям, в депрессию, в никуда или запой, к любовнице за любовью. Вариантов зависимостей много, но многие люди называют это свободой, а брак тюрьмой".