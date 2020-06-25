ВИДЕО. 2+2, Zoom и гости "на удаленке". В Эстонии сняли клип о свадьбах в эпоху пандемии

В 2020 году мы увидели, как жизнь может измениться в одночасье, соответственно, и все наши планы. Даже проведение такого долгожданного события как свадьба в традиционном формате весной этого года стало невозможным: кто-то решил отменить праздник совсем, кто-то перенести. Но команда свадебных профессионалов из Таллина считает, что в любой, даже самой непредсказуемой ситуации, можно найти креативное решение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Идея сьемки этого видео возникла еще в апреле. В работе образовался застой, а желания креативить было хоть отбавляй", — рассказывает фотограф и автор идеи видео Ксения Шабанова. "У нас быстро собралась команда единомышленников, и мы приступили к реализации задуманного".

"Сейчас, когда практически все ограничения сняты и мы фактически вернулись к привычной жизни, свадьба на расстоянии может быть актуальной для пар, которые не могут сделать большой праздник и собрать всех гостей в одном месте, но хотят разделить с ними радость момента. Уже сейчас у нас проходят реальные церемонии, на которых пара созванивается со своими друзьями и родственниками по видеозвонку. Счастьем хочется поделиться и современные технологии нам в этом очень помогают", — комментирует Ольга Стожаров, организатор мероприятий.

"Что касается этого видео, то в нем мы хотели показать новый формат, который актуален как для времени карантина, так и для destination weddings — когда пара находится вдвоем в каком-то красивом экзотическом месте, а гости могут наблюдать церемонию онлайн", — добавляет Ксения.