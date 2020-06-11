Виртуальное унижение: что придумали секс-работницы

Из-за пандемии коронавирусной инфекции люди с не самыми распространенными сексуальными предпочтениями оказались неспособны реализовывать свои фантазии, поскольку мало кто может делать это дома. Как следствие, европейские и американские работницы БДСМ-индустрии оказались вынуждены искать новые способы коммуницировать с клиентами, пишет "Газета.Ru".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоизоляция из-за пандемии коронавирусной инфекции уходит в прошлое. Но осадок остается: одной из самых неудовлетворенных групп населения из-за карантинных ограничений во всем мире оказались люди с особенными сексуальными предпочтениями, которые невозможно реализовать дома или в одиночестве. Свингер-вечеринки, БДСМ-клубы оказались под запретом, профессиональные доминатрикс потеряли возможность обслуживать клиентов, а люди, которых возбуждает чихание, начали волноваться, что удовлетворение их желаний приведет к риску заражения Covid-19 с непредсказуемыми последствиями.

Если сексуальная тяга к чихающим людям встречается все же редко, то найти человека, интересующегося БДСМ-практиками, довольно легко. В разгар пандемии им пришлось пользоваться онлайн-способами удовлетворения своих желаний, которых оказалось множество.

В том, что поклонники БДСМ перешли в онлайн, в разгар пандемии убедились создатели приложения KinkD, 3495 пользователей которого поучаствовали в опросе, призванном выяснить во время локдауна, какие практики привлекают людей больше всего.

Из 18 сексуальных предпочтений, среди которых были вуайеризм, переодевание в униформу, бондаж и фут-фетишизм, большинство подписчиков — 20% — назвали виртуальный секс. Это оказалось для основателей приложения неожиданным — однако они сочли, что все давно к этому шло.

"На самом деле виртуализация БДСМ-игр уже началась до этой коронавирусной пандемии, но сейчас она резко пошла вверх из-за кризиса", — отметил в беседе с порталом PR Newswire сооснователь платформы Джон Мартынюк. Он объяснил, что в этом случае все сводится к виртуальной доминации, которая тоже возможна. "В отличие от игры в реальной жизни, киберигра позволяет вам стать участником сцены доминирования-подчинения или вовлечься в подобные отношения в технологическом смысле, без встречи лицом к лицу". По мнению создателей приложения, даже со снятием ограничений инфекция не исчезает, поэтому они призывают людей быть осмотрительнее.

В Германии, где сексуальное доминирование может быть такой же работой, как труд других работниц секс-индустрии, поскольку оказание интимных услуг там легально, профессиональные доминатрикс по-прежнему терпят убытки: запрет на работу в публичных домах все еще не снят. За время пандемии женщинам, получающим деньги за унижение клиентов, пришлось изобретать виртуальные способы заработать — однако это оказалось непросто, поскольку доминировать они привыкли при помощи физического контакта.

"Доминация — это не значит мастурбировать, глядя на женское тело", — объяснила порталу Business Insider доминатрикс из Берлина по имени Госпожа Амандара. Она призналась, что во время самоизоляции ее клиентам пришлось покупать собственные фаллоимитаторы, кнуты, чтобы применять их на себе, пока госпожа унижает их на словах, глядя с экрана компьютера. Самой же госпоже недостает не ощущений, а денег, поскольку клиенты, раньше платившие по $250 за час (в долларовом эквиваленте), теперь отказываются платить так много за ограниченное удовольствие. Однако в том, что клиенты не совсем удовлетворены, доминатрикс не виновата. "Очень сложно доминировать онлайн, — объясняет она Business Insider. — Ты не может рассчитывать на то, что кого-то будет можно, к примеру, выпороть".

Сейчас Госпожа Амандара живет на поддержку государства — в Германии она может рассчитывать на нее так же, как работник любой другой пострадавшей в пандемию отрасли.

Впрочем, при достаточно развитом воображении можно найти выход — как это делает коллега Госпожи Амандары Денали Уинтер из Сан-Франциско. Как рассказало издание The Guardian, доминатрикс, которая не может рассчитывать на поддержку государства, поскольку секс-работа в США запрещена, переместилась в игру Animal Crossing компании Nintendo, где ты можешь создать персонализированный аватар, построить собственный дом, видеться с друзьями, создавшими себе свои аватары, ходить на свидания, а также отдавать приказы, бить людей сачком для бабочек и унижать их.

Именно в игре Денали Уинтер теперь оказывает свои услуги — клиенты могут рассчитывать на то, что их будут запирать в клетке, выпуская только за колокольчики, лупить и заставлять что-нибудь делать.

Впрочем, платят клиенты Уинтер тоже не совсем реальными деньгами — по признанию доминатрикс, достаточно того, что они поливают для нее цветы и отдают свои колокольчики, пока их бьют сачком для бабочек, высмеивают и обзывают.