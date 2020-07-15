Влечение отчаяния. Почему нам бывает так трудно отпустить и простить своих бывших

Разрыв с любимым человеком — это очень тяжело, но почему некоторые потом так стараются вернуть старую любовь, в то время как другие, наоборот, обходят своих бывших десятой дорогой? Искушение вновь разжечь костер прежней любви глубоко коренится в человеческой психологии, объясняют специалисты.

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Слезы катились по щекам 28-летней жительницы Гонконга Янс, когда она сказала Джорджу, что их отношениям настал конец. Потом она брела домой одна по набережной, и ее сердце было разбито. И в то же время из груди у нее вырвался вздох облегчения.

За последние два месяца это было уже третье расставание Янс с Джорджем, и на этот раз девушка была уверена, что обратной дороги нет. "Я очень по нему скучала, возвращалась в памяти к нашим лучшим дням", — рассказывает Янс о том, как переживала прежние размолвки.

Ностальгия по лучшим моментам их отношений в конце концов приводила к тому, что она возвращалась к бывшему партнеру снова и снова. "Но наши взгляды на жизнь отличались очень сильно, и в итоге каждый раз ничего не менялось. Я удалила все напоминания о нем из соцсетей и знаю только одно: больше вместе нам не быть".

Похоже, что желание воссоединиться с прежней любовью довольно распространено и может преследовать нас на протяжении всей жизни.

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Почти две трети студентов колледжей состояли в отношениях, в которых чередовались разрывы и примирения, причем половина продолжала сексуальные отношения уже после разрыва.

Подобное может продолжаться и после вступления в брак. Более трети живущих вместе пар и одна пятая живущих в браке переживали разрыв и последующее возобновление отношений.

Этот феномен породил бесчисленное множество лирических песен, романов, пьес, фильмов и реалити-шоу. Ничего удивительного — разрывы и последующие поиски примирения имеют глубокие корни в человеческой психологии.

Но почему нас так тянет ворошить прошлое после того, как отношения не сложились?

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Сразу после разрыва люди попадают в фазу, которую невролог из Института Кинзи (Институт имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции, США) Хелен Фишер называет фазой протеста, во время которой отвергнутая сторона становится буквально одержима желанием вновь завоевать сердце того, кто стал инициатором разрыва.

Фишер с группой других ученых исследовала при помощи сканирования МРТ мозг 15 человек, недавно отвергнутых романтическим партнером.

Когда добровольцев просили посмотреть на изображение их бывшего возлюбленного/возлюбленной, те участки их мозга, которые обычно отвечают за реакцию на потери и приобретения, за страстное влечение и регулирование эмоций, становились активны — вместе с участками, отвечающими за романтическую любовь и привязанность.

"После того, как тебя отвергли, ты не прекращаешь любить человека автоматически. На самом деле ты можешь даже полюбить его сильнее. Основной участок головного мозга, связанный с зависимостью, по-прежнему активен," — говорит Фишер.

В такие моменты отвергнутые влюбленные испытывают повышение уровня дофамина и нейромедиатора норадреналина, что объясняется, по мнению Фишер, повышением уровня стресса и желанием позвать на помощь. Она называет это "влечением отчаяния".

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Как считается, именно поэтому в момент эмоционального напряжения некоторые отвергнутые прибегают к драматическим жестам и поступкам — только чтобы вернуть объект их желания.

В головном мозгу отверженных (и мужчин, и женщин) активно так называемое прилежащее ядро, основной участок мозга, связанный с зависимостью. Участники исследования Фишер не могли избавиться от навязчивых мыслей о своем бывшем партнере и страстно желали восстановления эмоциональной связи с ним.

"Тревожное состояние после расставания можно сравнить с поведением щенка, которого забрали у его матери и заперли на кухне одного: он бегает кругами, лает и скулит", — добавляет Фишер. "Пары, у которых разрывы чередуются с примирениями, по-прежнему зависимы друг от друга, как от наркотика, они просто не могут расстаться без проблем, пока эта зависимость не уйдет".

Помимо химических реакций в мозгу, есть и другие причины, по которым люди так настойчиво стараются вернуть к жизни обреченные отношения. Они лежат в поведенческой сфере. Если бывший партнер после разрыва уже начал встречаться с кем-то, это помогает быстрее избавиться от старых чувств к нему и снижает вероятность возобновления отношений. Но некоторые люди испытывают вполне синхронные чувства и после разрыва, что увеличивает вероятность прощения.

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Ощущение неразрешенности ситуации в отношениях может сделать заманчивым возобновление отношений, подталкивать к попытке "попробовать еще раз", "начать сначала", говорит Рене Дейли, профессор Техасского университета, изучающая отношения такого типа.

"Пара может пройти через множество конфликтных ситуаций во время разрыва, но по-прежнему чувствовать привязанность или любовь друг к другу", — объясняет она.

"Так что тут все может сводиться к неумению справиться с конфликтом, решить его. Если разрыв не однозначный, люди могут посчитать, что кое-что изменили в себе в лучшую сторону, и попробовать еще раз".

По словам Дейли, теория привязанности, популярная в некоторых областях психологии и которой часто пытаются объяснить совместимость людей, пользующихся приложениями онлайн-знакомств, не объясняет феномен примирений после разрывов.

Согласно этой теории, поведение воспитателей по отношению к детям формирует стиль привязанности последних в последующей взрослой жизни — они могут принадлежать к разным типам привязанности. Безопасный тип предполагает здоровую эмоциональную связь, тревожный тип (амбивалентная связь) сомневается в своей ценности для партнера и может пускаться во все тяжкие, чтобы только восстановить близость. Третья группа — это избегающие привязанности, самодостаточные, отвергающие близость.

Согласно этой теории, партнеры последних двух типов испытывают влечение друг к другу, и в случае размолвки им трудно полностью порвать друг с другом. Однако, судя по всему, научные исследования не поддерживают такое предположение. "Мы обнаружили очень незначительную разницу между теми, кто регулярно сходится-разбегается, и теми, кто не подвержен таким колебаниям. Хотя теория привязанности и выглядит как хорошее объяснение, мы не нашли ей подтверждения", — говорит Дейли.

Как и в случае с Янс, ностальгия и одиночество играют значительную роль в стремлении заслужить прощение. "Обычно это связано с ощущением утраты всего хорошего, что было в прежних отношениях, с чувствами одиночества, потери и горя, возникающими при разрыве", — подчеркивает Кристен Марк, профессор Университета Кентукки.

По ее словам, ностальгия по прежним отношениям часто впервые возникает, когда в текущих отношениях что-то не складывается. Те, кто боится остаться в одиночестве, чаще склонны к возвращению к прежним отношениям со старым партнером, показывают исследования.

Этим также можно объяснить поведение Янс в нынешней ситуации пандемии. По ее словам, она чувствовала себя очень одиноко во время вспышки коронавируса, и из-за этого ей хотелось вернуться к старой любви, снова наладить отношения.

Одиночество, которые испытывали люди в карантине, могло еще и усиливаться теми возможностями, которые сейчас предлагают соцсети, — ведь с их помощью легко наблюдать за своими "бывшими".

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Желание любой ценой избавиться от одиночества может вернуть человека к старому партнеру. "Мы склонны видеть прошлые отношения в более розовом свете, чем они были на самом деле, да и забываем, что люди могут со временем меняться, — говорит Гейл Салц, доцент психиатрии школы медицины Уэйл-Корнелл при Нью-Йоркской пресвитерианской больнице. — Соцсети затрудняют процесс разрыва, не дают двигаться по жизни дальше. Слежение за постами бывшего партнера — это очень нездоровая штука".

Поскольку соцсети могут сильно затянуть процесс расставания, неудивительно, что миллениалы и представители так называемого поколения Z (родившиеся после 1996 года) могут быть еще более склонны к негативным типам поведения при разрыве, отмечает профессор Университета Майами Берит Брогаард.

"Некрасивые разрывы известны нам так же давно, как и романтическая любовь, — подчеркивает Брогаард. — Но только сейчас подобное поведение получило настолько широкое распространение, что было разбито на категории и получило свои специфические названия: гостинг, бредкрамбинг, орбитинг, зомбинг и так далее".

Кроме того, миллениалы и представители поколения Z могут быть гораздо более уязвимы для депрессии и больше зависимы от общественного одобрения (прежде всего, в соцсетях), так что вполне могут быть склонны к частым разрывам и примирениям с одним и тем же партнером, добавляет Брогаард.

Если миллениалы и представители "поколения Z" родились, как говорится, с ноутбуком в руках, то вполне понятно, что они будут искать утешения на сайтах знакомств и вообще в интернете.

Некоторые виды манипулятивных отношений

Бенчинг (от англ. bench, в этом случае — "скамейка запасных") — когда потенциальный партнер проявляет к вам интерес, но отношения не развиваются, словно вас держат про запас, на всякий случай.

(от англ. bench, в этом случае — "скамейка запасных") — когда потенциальный партнер проявляет к вам интерес, но отношения не развиваются, словно вас держат про запас, на всякий случай. Брэдкрамбинг (от англ. bread crumbs — "хлебные крошки") — вид бенчинга, при котором партнер эпизодически оказывает активные знаки внимания, словно прикармливает, кидает хлебные крошки.

(от англ. bread crumbs — "хлебные крошки") — вид бенчинга, при котором партнер эпизодически оказывает активные знаки внимания, словно прикармливает, кидает хлебные крошки. Гостинг (от англ. ghosting; ghost — "призрак") — резкое прекращение отношений, полное исчезновение без предупреждения и объяснения причин.

(от англ. ghosting; ghost — "призрак") — резкое прекращение отношений, полное исчезновение без предупреждения и объяснения причин. Мостинг (от англ. most — "самый") — более жесткая разновидность гостинга, когда партнер, прежде чем внезапно исчезнуть, успевает внушить объекту своего внимания, что испытывает к нему безумную любовь.

(от англ. most — "самый") — более жесткая разновидность гостинга, когда партнер, прежде чем внезапно исчезнуть, успевает внушить объекту своего внимания, что испытывает к нему безумную любовь. Зомбинг (от англ. zombie — "зомби") — когда бесследно исчезнувший партнер неожиданно возвращается, словно восстав из мертвых, и начинает напоминать о себе в соцсетях, при этом игнорируя ваши ответные сообщения.

(от англ. zombie — "зомби") — когда бесследно исчезнувший партнер неожиданно возвращается, словно восстав из мертвых, и начинает напоминать о себе в соцсетях, при этом игнорируя ваши ответные сообщения. Орбитинг (от англ. orbit — вращаться на орбите) — когда "бывший" или "будущий" становится виртуальным спутником, постоянно маяча на орбите соцсетей, но не приближаясь.

В результате бизнес коучинга личностного роста процветает: в одних только США эта индустрия оценивалась в более чем 1 млрд долларов в 2018 году. Нишевый рынок услуг для тех, у кого разбито сердце, начинает превращаться в серьезного игрока.

Коучи, специализирующиеся на болезненных разрывах отношений, теперь обещают своим клиентам помощь в возвращении их бывшего партнера или в том, как наладить дальше жизнь без него. Многие предлагают советы и стратегию поведения в своих блогах, видео на YouTube и в подкастах. Их читают, смотрят и слушают миллионы.

Среди самых популярных советов — правило "никаких контактов" (рекомендуется срок от 30 до 60 дней, а некоторые даже советуют навсегда). Это время следует отвести под саморазвитие.

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Многие также советуют писать в мессенджер своим "бывшим", напоминая о том, как вам было когда-то хорошо, и показывая, как вы изменились за прошедшее время.

Невролог и антрополог Хелен Фишер согласна с тем, что правило "никаких контактов" может быть кое-в-чем полезно. По ее словам, доказано, что 90-дневный период может быть эффективным средством избавления от наркотической зависимости. Однако поможет ли это в человеческих отношениях?

"Способ залечивания разбитого сердца в чем-то похож на лечение зависимости: вы прячете подальше все вещи, которые ассоциируются с вашим "экс", прекращаете следить за ним в соцсетях и избегаете встреч с ним", — говорит Фишер.

Брогаард, кроме того, указывает, что вышеупомянутое правило имеет под собой некоторую научную основу. Интенсивность сильных эмоций, в том числе гнева, ощущения предательства и так далее, со временем ослабевает.

Еще одна жительница Гонконга, Лилиан, которой около 30, была одним из тех интернет-пользователей, которые ищут онлайн способ помириться со своим бывшим партнером уже спустя пару дней после разрыва. Она наткнулась на видео в соцсетях, автором которого был один из коучей, обучающих поведению на свиданиях.

По словам Лилиан, этот коуч предлагал разные советы и хитрости, которые помогут создать дистанцию между ней и бывшим партнером, а потом снова привлечь его внимание к себе. "Это успокоило меня, но потом я встревожилась еще сильнее. Коуч по разрывам предложил подождать 30 дней, прежде чем снова выходить на контакт с бывшим бойфрендом, и тогда получше одеться, чтобы показать ему, что я изменилась в лучшую сторону… Но я не могла ждать так долго", — признается Лилиан.

Дело в том, что хотя такие коучи и способны быстро успокоить страдающих от разрыва, их советы могут не иметь никаких научных оснований.

Как говорит Брогаард, у таких коучей чаще всего нет полноценной подготовки, в том числе и академической, в таких областях, как неврология, психология, когнитивистика, философия или социальная работа. Как добавляет психолог, некоторые из них даже пытаются присвоить себе методы тех, у кого есть релевантная подготовка, но плохо понимают, как грамотно использовать эту информацию. "Их услуги могут быть дороже, чем услуги хорошего психотерапевта, но при этом нет никаких доказательств, что их советы вам помогут. Вы можете просто потратить зря время и деньги, — говорит она. — Их книги часто можно купить дешево, но на практике они по большей части бесполезны".

Эксперты, кроме того, указывают на отсутствие нормативов и какого бы то ни было регулировани в этой сфере. Как подчеркивает Дейли, многие из коучей не имеют необходимой квалификации, чтобы давать советы. "Чуть ли не каждый может объявить себя коучем, так что я бы была тут очень осторожна, — подчеркивает Салц. — Каков уровень подготовки у этого человека? Курсы по выходным? Они не сделают из тебя психотерапевта. Кто готовит этих коучей? И в чем состоит подготовка?"

Вместо того, чтобы тратить деньги на коучей, Брогаард советует тем, у кого разбито сердце, лучше почитать литературу по разрывам и межличностным отношениям в надежных источниках — в том числе в обзорах научных исследований на Google Scholar. Но она предостерегает: не стоит тратить слишком много времени и энергии на то, чтобы вернуть кого-то: "Если вам нужно сойти с жизненного пути ради того, чтобы вернуть своего бывшего, стоит ли оно того?".

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Специалисты говорят, что нет никаких волшебных средств помириться, кроме честного разговора о том, что пошло не так и не туда в ваших отношениях.

Для тех же, кто не может смириться с тем, что все кончено, проблеск надежды состоит в том, что после фазы протеста их мозг перейдет в фазу отчаяния и признания поражения, а затем — принятия, безразличия и роста, подчеркивает Фишер. "Вы испытываете ужасную боль и тревогу, но в конце концов приходит выздоровление, — заключает она. — Вы никогда не забудете человека, который вами пренебрег, но вы идете по жизни дальше и обязательно полюбите кого-то другого".