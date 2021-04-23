Внимание — это наркотик для женщин: 7 главных правил идеальных отношений
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"Идеальные отношения строятся ртом", — подчеркивает в своем блоге в Instagram председатель Совета профессиональной гильдии психологов, сексолог Татьяна Селезнева. Говорить необходимо о своих желаниях, потребностях, сомнениях. Далее — подробнее о том, о чем, по мнению эксперта, еще важно знать и помнить мужчинам о женщинах.

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"Слышали эту историю? Как один мужчина решил написать книгу "Как понять женщину?" и обошелся одной строчкой. "Никак. Конец".

Это не потому, что мы такие непонятные. Это потому, что мы такие молчаливые. Чаще открывайте рот и говорите. О своих желаниях, потребностях, сомнениях. Ждать, что он все поймет глупо. Не поймет. Домыслит — да. Но 100% как-то не так.

Предлагаю составить памятку для мужчин о женщинах.

1. Женщину можно влюбить в себя комплиментами, но поддерживать любовь помогут только поступки.

2. Женщинам нужно время. Во всем. Ей нравится раскрываться и возбуждаться постепенно. Не торопите женщину.

3. Внимание — это наркотик для женщин. Без него мы чахнем.

4. Женщина чувствует себя сексуальной настолько, насколько сильно мужчина ее желает. Слова, взгляды, жесты — все это говорит о том, что она желанна. Если ваша женщина не чувствует себя сексуальной — это ваша недоработка.

5. Даже самая сильная и независимая любит ласку и заботу. Как сказала Фекла Толстая, если женщину одновременно не устраивает погода, состояние экономики и ваш галстук, значит она хочет, чтобы вы ее обняли.

6. Женщины ценят поступки. Ремарк сказал идеально: "Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними всегда надо действовать".

7. Помните, у женщин очень сильная интуиция! Хоть иногда быть подкаблучником — отличная идея. Попробуйте, хоть один день провести "под каблуком", и вы увидите столько плюсов!

А вообще, нас не надо понимать. Нас надо любить! И давать деньги на шопинг. Все недостающее мы купим сами".

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