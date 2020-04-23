Враг в постели: ученые оценили, передается ли Covid-19 половым путем

Коронавирус, скорее всего, не передается половым путем, выяснила международная группа исследователей. По крайней мере, эти выводы справедливы для мужчин, перенесших легкую и умеренную форму заболевания. Также, по всей видимости, вирус не вредит репродуктивной системе мужчин.

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Covid-19 вряд ли передается половым путем, сообщают исследователи из Университета штата Юта и их китайские коллеги — по крайней мере, не через сперму. Авторы работы не нашли следов SARS-COV-2 в сперме или яичках мужчин, перенесших болезнь. Свои выводы они изложили в статье в журнале Fertility & Sterility.

"В этом небольшом, предварительном исследовании мы не обнаружили вирус, вызывающий Covid-19 в яичках или сперме, и это может быть важным открытием, — говорит доктор Джеймс М. Хоталинг, соавтор исследования и специалист по мужской фертильности. — Если бы такое заболевание, как Covid-19, передавалось половым путем, это было бы важно учитывать при профилактике заболеваний и могло бы иметь серьезные последствия для долгосрочного репродуктивного здоровья мужчины".

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Лихорадка Эбола, вирус Зика и другие опасные инфекции способны передаваться половым путем. Исследователи предположили, что SARS-COV-2 тоже может иметь такую неприятную особенность. Чтобы проверить это, они собрали образцы спермы у 34 мужчин из Китая спустя месяц после того, как тем был поставлен диагноз Covid-19. Все они перенесли заболевание легкой или средней степени. Ни в одном из образцов исследователи не обнаружили следов вируса.

Однако отсутствие вируса в сперме не означало его отсутствие в яичках. "Если вирус находится в яичках, но в сперму не попадает, то половым путем он не передается, — поясняет доктор Цзиньтао Гуо. — Но, находясь в яичках, он может в долговременной перспективе сказаться на качестве спермы и ее выработке".

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Чтобы разобраться в этом, исследователи проанализировали набор данных, полученный из атласа митохондриальных РНК здоровых молодых доноров органов, который был составлен ранее по материалам предыдущих работ. Этот атлас позволил им исследовать мРНК, которые необходимы для синтеза белков, в отдельных клетках яичек.

В данном случае ученые использовали его для изучения экспрессии пары генов, ассоциированных с SARS-CoV-2. Эти два гена, ангиотензин-преобразующий фермент 2 (ACE2) и трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2), выступают в качестве рецепторов, позволяя SARS-CoV2 проникать в клетки и реплицироваться. Для того чтобы вирус мог эффективно проникнуть в клетки, оба рецептора должны присутствовать в одной клетке.

Ученые обнаружили, что гены, кодирующие эти два белка, присутствуют только в четырех из 6500 клеток яичек. Это позволяет предположить, что SARS-COV-2 вряд ли сможет проникнуть в клетки яичек, говорит Гуо.

Чтобы полностью исключить, что болезнь передается половым путем, нужна выборка побольше, подчеркивают исследователи.

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Кроме того, они не работали с пациентами, у которых болезнь протекала в более тяжелой форме. "Возможно, что у человека, тяжело больного Covid-19, вирусная нагрузка будет настолько высокой, что это повысит вероятность проникновения вируса в сперму. У нас нет ответа на этот вопрос прямо сейчас, — говорит Хоталинг. — Но понимание, что мы не обнаружили ничего такого среди пациентов, перенесших легкую или умеренную форму заболевания, обнадеживает".

Хотя шансы заражения половым путем, исходя из имеющихся данных, представляются крайне низкими, интимный контакт сам по себе повышает риски, предупреждает Хоталинг. Не только чихание и кашель, но и поцелуи способствуют проникновению вируса в организм.

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Кроме того, если болезнь протекает бессимптомно, можно заразиться от человека, который чувствует себя вполне здоровым.

Половые контакты в условиях пандемии вообще лучше свести к минимуму — по всему миру мужчины заражаются коронавирусом и умирают чаще женщин. В Южной Корее на них приходится 54% всех умерших от коронавируса, в Италии — более 70%.

В среднем после постановки диагноза Covid-19 в странах с наибольшим числом заражений смертность мужчин на 50% выше, чем женщин.

Такая выраженная разница обусловлена не только биологическими различиями мужчин и женщин, но и социальными, отмечают исследователи — на мужскую смертность мог наложить свой отпечаток образ жизни.

Вирус чаще поражает людей с гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями и иными патологиями, более распространенными среди мужчин как в анализируемых странах, так и во всем мире. В большинстве случаев эти болезни связаны с нездоровым образом жизни — курят и выпивают мужчины гораздо чаще женщин.