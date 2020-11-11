Вредные советы. 10 способов убить свою сексуальность

"Если вам надоело быть страстной, чувственной и желанной, то срочно внедряйте следующие 10 пунктов", — иронично отмечает в своем блоге в Instagram женский сексолог, коуч Юлия Етткандт.

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1. Никогда не забывайте и не отпускайте обиды. Особенно на мужчин, которых вы любили. Храните все обиды в надежном месте и делайте вид, что у вас их нет.

2. Ни в коем случае не давайте волю чувствам! Радуются и грустят только дурочки. А уж злиться приличной девушке совсем не к лицу. Если чувства все-таки появляются, давите их сразу, пока маленькие.

3. Обращайте как можно меньше внимания на свои желания. Если вдруг что-то захотелось, срочно займитесь работой или уборкой, чтобы отвлечься.

4. Никогда не ухаживайте за своим телом. Запретите себе кремы, массажи, ванны.

5. Двигайтесь как можно меньше! Лучше всего целый день сидеть за компьютером не вставая. Не забудьте вытянуть вперед шею и поджать губы.

6. Спите мало. Сделайте так, чтобы ваш сон несколько раз за ночь прерывался. Если нет детей, храпящих мужей, цокающих собак и прыгающих на голову котов, просто поставьте будильник, который будет звонить ночью каждые 2 часа. Гарантирую, через пару недель вы забудете про секс.

7. Возьмите на себя контроль и ответственность за все, что вас окружает. Чем больше вы беспокоитесь о других, тем лучше! А вдруг он там без шапки? Сбегайте, проверьте!

8. Ограничьте тактильный контакт с близкими. Скажите, что вам не нравится, когда до вас дотрагиваются. Если муж будет протестовать, действуйте по инструкции в п. 1 и 2.

9. Занимайтесь сексом только тогда, когда вы не хотите. Чтобы не терять время впустую, не переставайте думать о работе или предстоящем ремонте.

10. Отучите близких делать вам комплименты. Если вам говорят что вы красивая, объясните человеку, что он лгун, что вы на самом деле толстая и голова у вас грязная.