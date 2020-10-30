Все, что вы хотели, но не решались спросить о женском оргазме

Женский оргазм сложнее, чем мужской, поскольку женщине испытать его может помешать любая мелочь: звуки, запахи, обстановка. "Чтобы испытывать оргазм, нужно многое знать про свое тело и желания, понимать, что настраивает вас на нужный лад, а что убивает желание", — отмечает в своем блоге в Instagram клинический и семейный психолог, сертифицированный сексолог, автор многочисленных тренингов по развитию сексуальности Екатерина Помазанова.

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Сколько можно имитировать? Не надоело уходить с постели ни с чем? Нет? Точнее с чем-то то, вроде тяжести в животе. Знакомо?

Тяжесть внизу живота — это начало застойных явлений в малом тазу, из-за чего могут возникнуть такие болезни, как мастопатия или миома. Оргазм нужен обязательно, иначе может возникнуть глубокая неудовлетворенность, что приводит к разладу в отношениях, и проблемы с физическим и психическим здоровьем. Когда у женщины все отлично в постели, она буквально светится и кайфует от себя. Это положительно сказывается на отношениях с партнером, родителями, детьми и миром вообще. Доказано, что женщина, регулярно испытывающая оргазм, выглядит моложе, свежее и счастливее, чем женщина с аналогичным образом жизни, но без ощущений оргазма.

Влияние женского оргазма

Регулярное занятие полноценным сексом оказывает следующее влияние на организм.

Защита от различных заболеваний. Регулярно испытывающие оргазм женщины значительно защищены от многих серьезных заболеваний человечества. Например, риск инфаркта миокарда снижается на 13%, болезнь Альцгеймера — на 20%, шанс заболеть раком груди и раком шейки матки — на 15%, инсультом — на 10%.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☀️ТЦ Екатерины Помазановой☀️ (@female.trainings) 26 Сен 2020 в 11:07 PDT

Улучшение иммунитета. Регулярные ощущения оргазма значительно повышают иммунитет, помогая организму эффективно бороться со многими вирусными инфекциями.

Психологическое здоровье. Кроме того, чувство полного сексуального удовлетворения препятствует возникновению депрессий, к которому склонны женщины в осенне-весенний период.

ПМС. Удовлетворение от секса благотворно влияет на менструальный цикл, его регулярность и продолжительность.

Красота. Благодаря сильнейшим изменениям организма во время секса, оргазм является отличным средством для достижения стройности фигуры, а, следовательно, и универсальной диетой. При часовом занятии сексом женщина затрачивает в среднем 250 ккал., при оргазме — 400 ккал. Три оргазма в день и 1200 ккал сожжены!

Повышение жизненного тонуса и работоспособности. Оргазм, испытанный в паре, дает прилив сил больше в 1,5–2 раза, чем оргазм, испытанный при мастурбации.