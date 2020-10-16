Всегда готовьте план Б. Как своими силами организовать свадьбу за две недели

Для многих этот заголовок прозвучит неправдоподобно. Для организации любого мероприятия, а тем более такого значимого, как свадьба, нужно время, никакой спешки, продуманный план и команда профессионалов. Да, все так! Но жизнь непредсказуемая штука, и в ней все может случиться. Например, неожиданно захочется под венец.

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"У меня был опыт организации свадьбы за две недели, причем, дистанционно (в тот момент я была в отпуске). И все получилось!", — говорит основатель свадебного агентства Bright Dream Яна Милле. Поэтому если вдруг вы оказались в экстренной ситуации, не паникуйте, а воспользуйтесь ее советами.

Лучше обратиться к профессиональному организатору свадеб, в агентство с хорошей репутацией, качественным сервисом и проверенными партнерами, которое создаст индивидуальный проект под характер и пожелания пары. Агентство сэкономит молодым время, деньги и нервы, и останется лишь наслаждаться результатами труда профессионалов.

Но рассмотрим форс-мажор: пара намерена самостоятельно организовать свою свадьбу и у них в запасе всего две недели. Вот рекомендации Яны Милле для таких смельчаков.

Автор фото: Елена Неженцева

Определите бюджет

У каждого специалиста свои расценки и гонорары, площадки тоже стоят по-разному, поэтому сразу оговорите финансовые рамки и распределите бюджет. Предварительно вам, конечно, понадобится изучить предложения на рынке и цену вопроса.

Составьте список гостей

Исходя из количества гостей подбирайте площадку. Если планируется 20-30 гостей, не имеет смысла брать огромный зал, где люди "потеряются". Если 60-70 и более гостей, маленькая усадьба или гостевой дом будет тесен.

Выберите стиль свадьбы

Это важно сделать заранее, чтобы в процессе подготовки у жениха и невесты не было конфликтов и обид. Есть специальные интернет-ресурсы, где представлены все площадки для мероприятий в Латвии. Установив фильтр, можно выбрать оптимальный для вас вариант — замок, усадьбу, гостевой дом, гостиницу или ресторан.

Foto: Einars Freimanis

Автор фото: Эйнарс Фрейманис

Далее созвонитесь с менеджером и договоритесь о встрече, чтобы обсудить все детали предстоящего торжества. Кстати, менеджер может порекомендовать вам декоратора и кондитера.

Внимательно изучите возможности площадки: какие столы, стулья, посуда, текстиль. Обязательно продегустируйте еду и четко оговорите меню. Узнайте, можно ли брать свой алкоголь.

Свадебный торт — это отдельная история. Сейчас все кондитеры предлагают дегустационные комплекты — выберите вместе свой вкус.

Также решите, хотите ли вы "сладкий стол" (candy bar), welcome зону, где будут предлагаться закуски и напитки.

Обсудите нюансы обслуживания. Если планируется большое количество гостей, запомните правило: сколько столов — столько и официантов.

Итак, у вас две недели.

Как эффективно распределить задачи

1-я неделя

Поиск площадки, обсуждение с менеджером всех нюансов.

Работа с декоратором, который должен составить смету и предложить mood board, чтобы молодожены ясно видели, что их ждет.

Цветочное оформление: живые и/или искусственные цветы, невестин букет и бутоньерка для жениха, флористические декорация банкетного зала, фотозоны, зоны церемонии.

Автор фото: Эйнарс Фрейманис

Выбор визажиста и парикмахера: на этом экономить нельзя, ваш образ должен быть безупречным.

Подготовка свадебных нарядов, чтобы хватило времени, если потребуется их "подгонка".

Выбор фотографа и видеографа: с каждым надо встретиться лично, чтобы почувствовать энергетику человека и обговорить все детали: локации для съемки, сроки готовности свадебного материала.

Ведущий свадьбы: если у вас камерная свадьба (до 20 человек), то смысла в ведущем нет. Лучше выбрать активного и креативного гостя, который может взять на себя роль экспресс-ведущего. Если больше 30 гостей, то ведущий необходим, чтобы не было хаоса.

Пригласительные — отдельная задача, требующая времени и усилий: макет, выбор бумаги, печать. Можно сэкономить: сделать их в электронном виде и переслать приглашенным ссылку, куда в последствии можно загрузить свадебные фотографии и видео.

2-я неделя

Составление тайминга — плана свадебного дня. В этом вопросе вам поможет ведущий, который также порекомендует артистов, например, танцевальное шоу, фейерверк, иллюзионистов, шоу барменов и т.п.

Подготовка жениха и невесты — это важная и ответственная часть. Заблаговременно запишитесь к парикмахеру, косметологу, чтобы максимально привести себя в порядок. Все косметологические манипуляции лучше делать минимум за 4 дня до свадьбы (мало ли, аллергические реакции).

За пару дней до свадьбы проверьте готовность всех специалистов, позаботьтесь о подарках на конкурсы, если они планируются.

Всегда готовьте план Б. Если церемония выездная и мероприятие на улице, продумайте вариант на случай дождя — перенос торжества в помещение или под шатер.

Предусмотрите отдельное помещение для технического персонала и обязательно покормите людей, которые делают для вас праздник.

Обеспечьте всех гостей транспортом, если торжество планируется не в городе и не у всех приглашенных есть личный транспорт.

За день до свадьбы распределите обязанности между близкими. Невесте и жениху будет не до решения вопросов с подрядчиками. Можно доверить это свидетелям, друзьям, родителям.

Автор фото: Эйнарс Фрейманис

На чем нельзя экономить

Кухня

Стилист / парикмахер

Фотограф / видеограф

Ведущий

Аппаратура

Декорирование зоны церемонии, стола молодых (включая текстиль и посуду)

Букет невесты

На чем можно сэкономить:

Трансфер или свадебный кортеж (на место свадьбы можно приехать на собственных машинах)

Флористическое оформление машины жениха и невесты

Фотозона, сладкий стол, лаунж зона

Свадьба — это большое событие, даже если вы планируете камерное торжество. Поэтому как профессионал в индустрии ивентов я все же советую вам выделить на подготовку больше времени и пригласить в помощь опытного организатора. Тогда даже ваше "горько" будет сладким!