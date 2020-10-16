Всегда готовьте план Б. Как своими силами организовать свадьбу за две недели

Для многих этот заголовок прозвучит неправдоподобно. Для организации любого мероприятия, а тем более такого значимого, как свадьба, нужно время, никакой спешки, продуманный план и команда профессионалов. Да, все так! Но жизнь непредсказуемая штука, и в ней все может случиться. Например, неожиданно захочется под венец.
"У меня был опыт организации свадьбы за две недели, причем, дистанционно (в тот момент я была в отпуске). И все получилось!", — говорит основатель свадебного агентства Bright Dream Яна Милле. Поэтому если вдруг вы оказались в экстренной ситуации, не паникуйте, а воспользуйтесь ее советами.
Лучше обратиться к профессиональному организатору свадеб, в агентство с хорошей репутацией, качественным сервисом и проверенными партнерами, которое создаст индивидуальный проект под характер и пожелания пары. Агентство сэкономит молодым время, деньги и нервы, и останется лишь наслаждаться результатами труда профессионалов.
Но рассмотрим форс-мажор: пара намерена самостоятельно организовать свою свадьбу и у них в запасе всего две недели. Вот рекомендации Яны Милле для таких смельчаков.
Автор фото: Елена Неженцева
Определите бюджет
У каждого специалиста свои расценки и гонорары, площадки тоже стоят по-разному, поэтому сразу оговорите финансовые рамки и распределите бюджет. Предварительно вам, конечно, понадобится изучить предложения на рынке и цену вопроса.
Составьте список гостей
Исходя из количества гостей подбирайте площадку. Если планируется 20-30 гостей, не имеет смысла брать огромный зал, где люди "потеряются". Если 60-70 и более гостей, маленькая усадьба или гостевой дом будет тесен.
Выберите стиль свадьбы
Это важно сделать заранее, чтобы в процессе подготовки у жениха и невесты не было конфликтов и обид. Есть специальные интернет-ресурсы, где представлены все площадки для мероприятий в Латвии. Установив фильтр, можно выбрать оптимальный для вас вариант — замок, усадьбу, гостевой дом, гостиницу или ресторан.
Автор фото: Эйнарс Фрейманис
Далее созвонитесь с менеджером и договоритесь о встрече, чтобы обсудить все детали предстоящего торжества. Кстати, менеджер может порекомендовать вам декоратора и кондитера.
Внимательно изучите возможности площадки: какие столы, стулья, посуда, текстиль. Обязательно продегустируйте еду и четко оговорите меню. Узнайте, можно ли брать свой алкоголь.
Свадебный торт — это отдельная история. Сейчас все кондитеры предлагают дегустационные комплекты — выберите вместе свой вкус.
Также решите, хотите ли вы "сладкий стол" (candy bar), welcome зону, где будут предлагаться закуски и напитки.
Обсудите нюансы обслуживания. Если планируется большое количество гостей, запомните правило: сколько столов — столько и официантов.
Итак, у вас две недели.
Как эффективно распределить задачи
1-я неделя
Поиск площадки, обсуждение с менеджером всех нюансов.
Работа с декоратором, который должен составить смету и предложить mood board, чтобы молодожены ясно видели, что их ждет.
Цветочное оформление: живые и/или искусственные цветы, невестин букет и бутоньерка для жениха, флористические декорация банкетного зала, фотозоны, зоны церемонии.
Автор фото: Эйнарс Фрейманис
Выбор визажиста и парикмахера: на этом экономить нельзя, ваш образ должен быть безупречным.
Подготовка свадебных нарядов, чтобы хватило времени, если потребуется их "подгонка".
Выбор фотографа и видеографа: с каждым надо встретиться лично, чтобы почувствовать энергетику человека и обговорить все детали: локации для съемки, сроки готовности свадебного материала.
Ведущий свадьбы: если у вас камерная свадьба (до 20 человек), то смысла в ведущем нет. Лучше выбрать активного и креативного гостя, который может взять на себя роль экспресс-ведущего. Если больше 30 гостей, то ведущий необходим, чтобы не было хаоса.
Пригласительные — отдельная задача, требующая времени и усилий: макет, выбор бумаги, печать. Можно сэкономить: сделать их в электронном виде и переслать приглашенным ссылку, куда в последствии можно загрузить свадебные фотографии и видео.
2-я неделя
Составление тайминга — плана свадебного дня. В этом вопросе вам поможет ведущий, который также порекомендует артистов, например, танцевальное шоу, фейерверк, иллюзионистов, шоу барменов и т.п.
Подготовка жениха и невесты — это важная и ответственная часть. Заблаговременно запишитесь к парикмахеру, косметологу, чтобы максимально привести себя в порядок. Все косметологические манипуляции лучше делать минимум за 4 дня до свадьбы (мало ли, аллергические реакции).
За пару дней до свадьбы проверьте готовность всех специалистов, позаботьтесь о подарках на конкурсы, если они планируются.
Всегда готовьте план Б. Если церемония выездная и мероприятие на улице, продумайте вариант на случай дождя — перенос торжества в помещение или под шатер.
Предусмотрите отдельное помещение для технического персонала и обязательно покормите людей, которые делают для вас праздник.
Обеспечьте всех гостей транспортом, если торжество планируется не в городе и не у всех приглашенных есть личный транспорт.
За день до свадьбы распределите обязанности между близкими. Невесте и жениху будет не до решения вопросов с подрядчиками. Можно доверить это свидетелям, друзьям, родителям.
Автор фото: Эйнарс Фрейманис
На чем нельзя экономить
- Кухня
- Стилист / парикмахер
- Фотограф / видеограф
- Ведущий
- Аппаратура
- Декорирование зоны церемонии, стола молодых (включая текстиль и посуду)
- Букет невесты
На чем можно сэкономить:
- Трансфер или свадебный кортеж (на место свадьбы можно приехать на собственных машинах)
- Флористическое оформление машины жениха и невесты
- Фотозона, сладкий стол, лаунж зона
Свадьба — это большое событие, даже если вы планируете камерное торжество. Поэтому как профессионал в индустрии ивентов я все же советую вам выделить на подготовку больше времени и пригласить в помощь опытного организатора. Тогда даже ваше "горько" будет сладким!