Выйти замуж любой ценой уже не актуально: как 21 век изменил потребность в отношениях

Какие отношения правильные? Как надо? А можно мне…? А что мне делать, когда он….? С подобными вопросами к психологу Елене Сидоровой регулярно обращаются подписчики и клиенты на сессиях. "Одно дело, когда такие вопросы задает ребенок или подросток, который находится в процессе формирования личности — ему необходимы ориентиры. Другое дело, когда это слышишь из уст взрослого человека, который уже успел создать свою собственную семью и родить детей", — отмечает специалиста. Что же такое норма или нормальность? Существует ли она вообще?

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Норма — это общая масса. Среднестатистический показатель — это когда все сперва складывается, а затем делится на количество участников. И здесь не идет речь о хорошем или плохом, речь о среднем показателе. По статистике, такая средняя норма мало кого устраивает. Хорошо — это всегда выход за пределы нормы.

Людям свойственно мечтать об идеале, которого в реальности не существует. Есть иллюзия, некий миф о том, чего бы мне хотелось, и я, как любой человек, к этому стремлюсь. Однако, к сожалению, большинство браков построено на комплексах и внутренней боли. Только ответственный и зрелый человек способен идти в изменение себя и личностный рост через проживание боли, с целью стать счастливым. Среднестатистическая масса предпочитает либо страдать, либо винить во всем партнера, либо менять этих партнеров, пока в конечном счете вообще не разочаровывается и выбирает одиночество.

Отношения — это всегда история про обмен



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Достичь собственных желаний и идеалов можно разными способами. Так, например, индивид, мечтающий о красивой любви, вкладывает в понятие красивого собственные смыслы. Для одного это будет жена супермодель, для другого — заботливая хозяюшка, для третьей — мужчина миллионер, а для кого-то обычный сосед, который ходит гулять с собакой в тот же парк, в котором вы гуляете по вечерам. Так вот, чтобы удовлетворить собственную потребность в красивой любви человек выбирает партнера, ориентируясь на эти самые смыслы. И он понимает, что за свое желание он чем-то платит. Отношения — это всегда история про обмен.

Так создавались и создаются пары. Когда она чего-то ищет, он чего-то хочет, а вместе они это дают друг другу. Или не дают. И тогда это уже бракоразводный процесс.

Важно изначально понимать, на что вы идете. Если вас есть потребность в состоятельном мужчине, вы осознаете свою потребность, ищете такого и находите, то наверняка вы создаете в своей голове примерную картину семьи рядом с ним и готовы чем-то поступиться за свое желание. А у него тоже в свою очередь собственные ожидания, с которыми он входит в отношения.

Каждый, желая получить то, зачем шел, может совсем забыть об искренности. В процессе жизни начинают вскрываться неожиданности: "я себе не так это представлял (-а) и вовсе не этого хотел (-а)".

Ложные ожидания

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То, что сохраняет брак — это умение договариваться и проговаривать свои потребности, желания, ожидания максимально искренне. Как правило, на начальном этапе отношений люди не искренние, а очарованные. И создание брака часто происходит на ложных ожиданиях друг от друга. Например, девушка, очарованная ухаживаниями состоятельного ухажера, его атрибутами успешности представляет себя женой и автоматически присваивает статус мужчины, не осознавая, что вместе с этим на нее сваливается еще и ряд обязанностей, ограничений, о которых пара просто не договорилась.

Первый год-два она может терпеть, а затем может возникнуть конфликт. И решением конфликта является терапия, где партнеры переговариваются и проговаривают то, о чем они изначально молчали. А далее, взвешивают, насколько каждому подходят новые условия.

Новый смысл и формы

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Все давно поменялось, смысл брака расширил границы: партнеры уже не готовы ограничивать себя рамками семьи. Женщины все менее хотят сидеть дома, выполняя бытовые рутинные обязанности.

Институт брака, созданный когда-то обществом по экономическим соображениям, заканчивает свое существование. Отношения между партнерами за последнее время трансформировались. Потребности изменились и роль женщины в семье тоже стала иной.

Сегодня эра экономического равенства полов наложило отпечаток того, что женщина уже не стремится во что бы то ни стало выйти замуж и терпеть все, только лишь бы не быть одной.

Понятие одиночества тоже изменилось. Одинок тот, кто не нашел своей реализации, кому неинтересно наедине с собой и те, у кого нет финансовых возможностей для тестирования жизни на вкус.

В современном обществе очень много одиноких людей. И одиночество своеобразное. Разведенные люди, вышедшие из отношений, не торопятся их снова создать. Они скорее находятся в длительном поиске или довольствуются мимолетными связями. Что изменилось?

Само отношение к партнерству и любви. Эра, где из каждого утюга говорят ПОЛЮБИ СЕБЯ, трансформировало и исказило саму потребность в длительных отношениях. Женщины больше не хотят терпеть. Они осознали, что материально могут себя обеспечивать и достигать в карьере не меньших высот, нежели сильный пол. Они научились себя развлекать и брать от жизни того, что хотят.

Когда женщина растет, формируясь как зрелая личность, это давит на мужчин, которые застряли в классическом представлении о браке, либо такие женщины становятся приманкой для слабых мужчин, которые ищут себе мамочку.

Замуж по расчету может иметь успех в случае, когда партнеры осознают брак, как проект, и научились взаимодействовать согласно договоренности. Есть вероятность, что в таких парах рождается любовь и глубокое уважение друг к другу.

Есть пары, которые испытывают искреннюю потребность в любви и заботе. И это хорошо, главное договариваться и не раздувать иллюзии как мыльный пузырь. Если двое осознанны в создании брака, то это может оказаться вполне перспективно.