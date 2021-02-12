Высший пилотаж. Шесть простых советов, как партнерам достичь одновременного оргазма
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Запрос номер 1 на консультациях — жалобы на слишком скоростных мужчин и симулирующих женщин. Одновременный оргазм принято считать чем-то вроде высшего пилотажа в постели. Тем, кто мечтает добраться до пика удовольствия вместе с партнером, сексолог Анеля Сыикова предлагает запомнить шесть простых советов.

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Выясните, что вас заводит

Начать придется с себя: грязные шутки, порно, секс-игрушки — какими бы ни были ваши предпочтения, не надо стесняться. И если где-то в вашем доме спрятана "красная комната" Кристиана Грея, не тяните с экскурсией: чем больше вы знаете об эротических фантазиях друг друга, тем выше вероятность одновременного оргазма.

Лучший способ своего сексуального самопознания — мастурбация, понимание своего тела, своих эрогенных точек.

Озвучивайте свои желания

Не ждите, пока любимый человек прокачает свою способность читать мысли — это самый верный путь к разочарованию. Возьмите за правило давать друг другу обратную связь до, во время и даже после секса.

Поддерживайте зрительный контакт

Да, просто смотрите в глаза партнеру: моргать можно, главное не нарушать эту связь. Кроме того, неплохо работает синхронизация дыхания.

Из таких неочевидных мелочей и складывается нужная атмосфера и ощущение полной близости, без которого совместный оргазм просто недостижим.

Контролируйте темп

Вы уже на одной волне с партнером, знаете все его слабости и даже дышите в унисон, так что этот пункт напрашивается сам собой. Если вы чувствуете, что один из вас вышел на финишную прямую, сбавьте темп, смените позу или временно перейдите к оральному сексу.

Используйте секс-игрушки

Самый простой способ помочь женщине достигнуть оргазма одновременно с мужчиной — использовать вибратор для стимуляции клитора. Если это не поможет, все тот же вибратор закончит дело вместо отстрелявшегося партнера.

Мужчине может пригодиться эректильное кольцо — это непростое украшение продлит акт и усилит удовольствие.

Ни о чем не думайте

Забудьте о своей цели, если она мешает вам находиться "здесь и сейчас" и наслаждаться близостью с партнером.

Дышите глубже и расслабьтесь — возможно, для достижения совместного оргазма вам нужно просто выбросить из головы все лишнее и позволить себе быть с моменте.

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