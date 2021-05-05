Выявлено одно предпочтение в одежде склонных к измене мужчин

Американский ученый выявил одно общее предпочтение в одежде склонных к измене мужчин. Соответствующее исследование появилось на сайте научного журнала Personality and Social Psychology Bulletin, пишет Lenta.ru.

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Психолог и преподаватель Даниель Крюгер провел опрос, в котором приняли участие 376 студентов Мичиганского университета. В ходе эксперимента специалист показал респондентам изображение двух футболок-поло бренда Ralph Lauren с одним и тем же логотипом разного размера.

Участникам задали вопросы, с помощью которых они должны были оценить каждое личностное качество предполагаемого владельца футболки по шкале от 1 до 100. В частности, в список вошли следующие черты характера: "часто флиртует", "сознательно уводит чужого партнера", "хорошо заботится о детях", "тратит ресурсы на помощь семье". Помимо этого, респонденты оценили, какой логотип на поло предпочтет мужчина, ищущий серьезные отношения, и наоборот.

В результате, по мнению участников опроса, мужчины, которые носят вещи с крупными логотипами марок, больше заинтересованы в коротких сексуальных связях, нежели в построении длительных романтических отношений. Кроме того, респонденты считают, что владельцы яркой люксовой одежды больше других склонны изменять своим партнерам.

"Крупные логотипы люксовых брендов на вещах повышают социальную конкурентоспособность и привлекательность их владельцев, тогда как маленькие логотипы создают образ честности и надежности", — заключил Крюгер.