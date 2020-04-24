"Я бы никогда не пошла на это, если бы не рак". Как секс без обязательств помог забыть о болезни

Американка по имени Молли всегда жила по устоявшимся в обществе нормам. До тех пор, пока не заболела раком. Когда ее болезнь достигла терминальной стадии, она бросила мужа, с которым уже давно не чувствовала себя счастливой, и без зазрения совести начала крутить романы. Удивительно, но таким образом ей удалось залечить свою детскую травму. Откровенная история ее жизни — в материале "Ленты.ру".

Диагноз



В 2011 году, когда Молли было 38 лет, ей поставили страшный диагноз: рак груди. Однако еще задолго до того, как у нее диагностировали смертельную болезнь, она жаловалась на проблемы в отношениях с мужем и отсутствие интима. "Я только начала искать способы наладить нашу сексуальную жизнь… И тут у меня обнаружили рак, — призналась она в разговоре с лучшей подругой, актрисой Никкой Бойер. — Не лучший момент, чтобы разжечь страсть. Вместо этого мы пытались спасти мне жизнь".

Молли удалили грудь и назначили курсы рентгенотерапии и химиотерапии. Разумеется, с мыслью о восстановлении интимной связи с мужем пришлось попрощаться. "Мы больше не поднимали этот вопрос. Да и я уже не чувствовала себя сексуальной,— вспоминает она. — А потом мне пришлось перенести операцию по удалению груди. Врачи сказали, что я не смогу иметь детей. Мне казалось, я перестала представлять всякий интерес как женщина".

На самом деле история болезни американки началась за шесть лет до того, как ей диагностировали рак груди. В 2005 году она обратилась к доктору, подозревая, что у нее в груди опухоль. Однако врач заверил ее, что она еще слишком молода для онкологии. Поэтому все эти годы женщина считала, что ее здоровье в норме. Пока не стало слишком поздно.

Вскоре из-за лечения у Молли стали выпадать волосы. "Она не захотела носить парик. Вместо этого она побрилась налысо. Это было смело и красиво. И морально тяжело", — говорит ее подруга Бойер, которая все это время находилась рядом и поддерживала ее. Позже Молли сделала себе искусственную грудь.

На втором курсе лечения, который включал в себя гормональную терапию, с Молли произошло странное. Вопреки прогнозам врачей, что терапия уничтожит у нее всякое желание заниматься сексом, ее либидо, наоборот, повысилось.

Несколько лет Молли изо всех сил старалась побороть болезнь. Она активно занималась йогой, придерживалась здорового питания и следовала всем указаниям врачей. Параллельно она пыталась спасти брак. Но болезнь только испортила отношения с мужем. Он хотел помочь жене и постоянно настаивал на том или ином виде лечения. Она же воспринимала его давление и желание все контролировать в штыки. В итоге они обратились за помощью к семейному психологу.