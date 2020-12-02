"Мне больно: если ты обычный человек, в интернете можно опубликовать о тебе все, что угодно, и никто за это не ответит", ― говорит Инесе. Бывший муж использует ее телефонный номер для размещения непристойных объявлений в интернете, сопровождая их ее точным адресом и фотографиями. Теперь Инесе постоянно звонят незнакомцы, которые ищут партнера для секса.

Однажды, когда Инесе получила очередное странное предложение, она попросила у незнакомца отправить ей на электронную почту объявление, по которому он позвонил. Так она нашла объявления, где разными способами был указан ее номер телефона. "Хочу познакомиться с мужчинами, очень нравится секс. Я стройная женщина, которая никогда не откажется от нежности, даже при первой встрече. Я горячая женщина. Буду ждать с нетерпением". Иногда к объявлениям была прикреплена фотография Инесе и указан точный адрес, а также номер телефона.

Инесе поменяла номер телефона, но вскоре и на новый номер стали писать и звонить незнакомцы. Женщина знает: таким образом ей пытается отомстить бывший муж, и она чувствует себя беспомощной.  Однажды она уже писала заявление, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

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