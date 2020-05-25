"Я плакала три дня, теперь твоя очередь": на что способны обманутые возлюбленные

Жительница Китая отомстила бывшему возлюбленному за свое разбитое сердце, заказав доставку ему на дом тонны лука. Пострадал не только молодой человек, но и соседи, которые жалуются на запах, и курьер, четыре часа выгружавший мешки. "Газета.Ru" — об эксцентричных способах мести изменникам.

Тонна репчатого лука





Жительница китайской провинции Шаньдун нашла необычный способ отомстить бывшему бойфренду, который ей изменил. Она отправила ему тонну репчатого лука, чтобы заставить его пролить столько же слез, что и она.

Снимки чешущего в затылке молодого человека, оказавшегося один на один с горой мешков с луком, облетели китайские СМИ и просочились в западные — о необычном способе отомстить за разбитое сердце рассказали, в частности Daily Mail. Луковый холм образовался у мужчины прямо под дверью. Подарок сопровождала записка: "Я плакала три дня, теперь твоя очередь".

Репортерам девушка объяснила, что ее возмущение вызвало равнодушие, с которым бывший возлюбленный, с которым она встречалась около года, отнесся к разрыву. "Я узнала от друзей, что он не был расстроен после разрыва, — сказала она. — А я провела дома три дня в слезах. Мое сердце было разбито. Так что я заказала доставку тонны лука к его дому — деньги у меня есть. Я хотела, чтобы он узнал вкус слез".

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Неизвестно при этом, познал ли вкус слез водитель грузовика, доставившего лук, однако попотеть ему, скорее всего, пришлось: по сообщениям СМИ, на то, чтобы выгрузить все мешки к двери равнодушного экс-возлюбленного девушки, у него ушло четыре часа. При этом в инструкции для курьера было указало, что он просто должен без объяснений свалить лук на пол по указанному адресу.

Репортеры местных СМИ смогли поговорить и с молодым человеком. Он объяснил, что бывшая девушка слишком эксцентрична. "Моя бывшая любила все драматизировать, — сказал он. — Она всем рассказывает, что после нашего разрыва я не проронил ни слезинки. Я что, плохой человек просто из-за того, что не плачу?".

Пострадали, между тем, соседи молодого человека. "Не знаю, плакал ли ее бойфренд, но я точно плакал! — заявил местным журналистам сосед юноши. — Весь жилой комплекс воняет луком".

Погром в квартире





Эксцентричные способы мести за разбитое сердце действительно не всегда вызывают сочувствие к человеку, переживающему любовную драму. В начале 2020 года в Великобритании вызвала волну возмущения публикация в Snapchat, в которой жительница Шотландии похвасталась, как отомстила изменившему ей бойфренду. Узнав об измене, она устроила погром в его квартире, жестоко расправившись с одеждой, обувью и другими личными вещами.

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На видео, выложенном в соцсеть, можно заметить, как оскорбленная женщина вместе с сестрой и детьми окунает зубную щетку обидчика в унитаз, режет в лоскуты одежду, рисует отбеливателем пенис на красном свитшоте, выдавливает йогурт в кроссовки, а шампунь и гель для душа в бутылках в ванной заменяет кремом для депиляции и насыпает туда острый перец.

Видео расправы выложила в сеть сестра женщины. Несколько человек ее поддержали, однако большинство обитателей соцсетей возмутило такое поведение. "Изменил кто-то или нет, истеричный, детский поступок", — заметили в Twitter. "Ваша сестра ведет себя по-детски, — говорилось в другом комментарии. — Она эмоционально нестабильна, и я надеюсь, парень заставит ее заплатить за весь ущерб, который она нанесла, да еще и записала это на видео. Очень токсичное поведение".

Многие усмотрели в этом поступке и нарушение закона. "Надеюсь, ей понравится в тюрьме, потому что я бы подал в суд", — заявил один из пользователей.

Другой написал более подробно. "Заполнить бутылки кремом для депиляции и острым перцем — это нападение. Привлечь к этому детей — халатность в исполнении родительских обязанностей. Нетрудно понять, почему он пошел налево. Надо избавляться от психов".

Пост в соцсетях



Куда более спокойный, хотя и тоже удививший пользователей соцсетей, способ отомстить изменнику выбрала Instagram-блогер из Сингапура, пишущая о еде и путешествиях. Она опубликовала проплаченный пост, в котором рассказала об измене молодого человека — в результате рекламной публикацией поделились 4000 тыс. раз.

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"Ложь за ложью. Снова и снова. Ты заставлял меня чувствовать, что я никогда не буду достаточно хороша, — говорилось в посте. — Хотя на самом деле все это время была другая девушка".

Пост, разошедшийся в Instagram, удивил пользователей: "Почему я попала в целевую аудиторию этого", — задавались вопросом в соцсети. Тем не менее, своей цели — опозорить обманщика на всю соцсеть — девушка достигла.