Зачем хранить 20 тысяч любовных писем?

Любовная переписка знаменитостей прошлого, как правило, опубликована и очень популярна у публики. А что с людьми обычными?

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20 тысяч любовных писем хранятся в архиве в городе Дармштадте, который так и называется: Архив любовных писем (Liebesbriefarchiv). Примерно две трети из них — из Германии, одна треть — из Швейцарии. Самое старое из этих писем было написано в 1750 году. Новые продолжают поступать в архив и сегодня, когда искусство и желание писать какие бы то ни было письма, тем более любовные, казалось бы, уже забыто.

Многие из этих писем, которые передали в архив дети, друзья, близкие их авторов, оцифрованы, их можно прочитать на сайте архива, другие — еще в работе. Занимаются этим студенты университета Дармштадта, изучающие историю повседневной культуры, частью которой является и любовная переписка.

Незнаменитые объяснения в любви

Письма представлены на странице архива анонимно: ведь это очень интимное дело. Мы не знаем фамилий отправителей и адресатов, но сохранены их имена, а также ласковые прозвища, которыми они называли друг друга, такие как "кошечка", "зайчик", "птичка", "сокровище", "медвежонок", "тигр" и так далее. Немцы в этом смысле не очень оригинальны.

В архиве есть и короткие любовные записки из серии "встретимся там-то, приходи, умираю от разлуки", и пространные, многостраничные объяснения в любви, цветистые и пафосные. Есть неловкие, неуклюжие, авторы которых явно нечасто писали что-то вообще, есть изысканные, даже целые поэмы, обращенные к даме сердца. Есть письма на листках, поспешно вырванных из блокнота, есть открытки с фронта, есть написанные на мелованной бумаге и украшенные розочками и сердечками…

Эти любовные письма объединяет одно: все они написаны обыкновенными, совсем не знаменитыми людьми. Любовные письма литераторов, композиторов, политиков хорошо известны, большинство их опубликовано. "Я люблю тебя с каждым днем все больше… Целую тебя в губы и в сердце, и еще целую в грудь", — так писал, например, Наполеон Бонапарт своей возлюбленной Жозефине. Совсем непохоже на генерала и императора, которому, правда, было тогда всего 26 лет.

Но Андреа Рапп, профессор дармштадтской университетской кафедры литературоведения и истории языка, возглавляющая Архив любовных писем, уверяет, что подобные романтические пассажи, чуть ли ни слово в слово, нередко встречаются и в письмах обычных людей. Ничего выдающегося Наполеон здесь не придумал.

Наверное, никто в своей жизни не видел и не читал столько любовных писем, как Андреа Рапп. Есть ли "классическое" любовное письмо, которое могло бы служить образцом? "Нет", — убеждена Андреа. В интернете можно найти множество разных образцов, но они не заменят искренности, да и какие-то детали, известные только двоим, лучше банальных комплиментов.

Русские и французы — посмелее

Больше всего впечатляют главу архива любовные письма, написанные друг другу пожилыми людьми: "Вот где чувства особенно искренни". Нравятся ей и забавные короткие записочки, которыми пары обычно обменивались перед уходом на работу: мобильных телефонов тогда еще не было и расставались обычно на целый день. Андреа Рапп называет их "записочками на подушке". Большинство таких записочек написаны женщинами, тогда как любовные письма в прошлые века писали, главным образом, мужчины, и цель многих из них была совершенно очевидна: завоевать или удержать возлюбленную.

Открылось ли в ходе исследований что-то неожиданное? Оказывается, слова "я тебя люблю" впервые встречаются почти исключительно в ХХ веке. До этого даже пары, которых связывали близкие отношения, в любовной переписке придерживались довольно строгих формальностей. Но это, напомним, касается только писем немецких и швейцарских. Французы (например, Наполеон и Жозефина) и русские (вспомним хотя бы письмо Татьяны к Онегину) были посмелее.